Her Şey Cinsellik Değildir: Erkeklerin Kadınlarda En Çok Etkilendiği 10 Şey

Birine destek olmanın bir diğer hali de iyi bir dinleyici rolüne bürünmektir. Çünkü zaman zaman insanlar sadece bir şeyler anlatmak ve sözlerini duyurmak isterler. Aranan şey çoğu zaman bir cevap değil, sessiz bir baş sallama veya onu anladığını gösteren bir mimiktir. Nadir yaşanan bu anlarda, sadece onu dinleyerek ve anlayarak bile en seksi mankenden daha çekici olabilirsin. 🤩