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Her Şey Cinsellik Değildir: Erkeklerin Kadınlarda En Çok Etkilendiği 10 Şey

etiket Her Şey Cinsellik Değildir: Erkeklerin Kadınlarda En Çok Etkilendiği 10 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 23:46

Evet cinsellik çok önemli olabilir ama her şey demek değildir. Aslında güzellik de seksilik de erkeklerin kadınlarda ilk başta etkilendiği olgulardandır. Fakat bu tür kavramlar oldukça özneldir ve kişiden kişiye değişir. Yine de insanın temel kodları genel olarak aynı işlediğinden, imkansız görünen bu sistemi hacklemen mümkün. 

Nasıl mı? İşte yanıtlar...

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1. Yürüyüş Şekli

Erkeklerin bir kadında ilk bakışta etkilendiği şeylerden biri öz güven dolu bir yürüyüştür. Ama yürüyüş derken, kalçanın sallandığı belin kıvrıldığı metalaşmış bir yürüyüşten bahsetmiyoruz. Aksine, buradaki yürüyüş daha çok odaya girme şekli ve etrafta bıraktığı etkiyle ilgili. Dolayısıyla kendine güvenerek girdiğin her ortamda, etrafına yaydığın titreşim sebebiyle erkeklere varlığını hissettirmen mümkün. 🤩

2. Kendine Olan İnanç

Kendine güven her şeyin başladığı noktadır çünkü yapılan her eylemi seksi kılar. Öz güvenini yüksek tutarak yaşamaya başladığında en ufak bir hareketin, doğal oturup kalkma şeklin ve daha pek çok şey erkekleri mıknatıs gibi yörüngene çekmeni sağlar. Dolayısıyla, bu güveni taşımaya hakkın olduğunu ne kadar sık hatırlarsan o kadar seksi ve çekici olursun. 😎

3. Göz Teması

Göz teması karşı tarafla bağ kurmak için mükemmeldir. Aynı zamanda karşıdaki kişiyi etki alanına çekmen için kullanabileceğin bir silahtır. Karşı tarafa bakarken, onu yargılamadan ve doğrudan gözlerinin içine bakman, hem ona olan ilgini gösterir hem de her zaman odakta kalmanı sağlar.

4. Sevdiklerine Zaman Ayırma

Sevdiklerine ihtiyaçları olduğunda yardım eli uzatan, aynı anda pek çok şey yapan ve birden fazla işe yetişen her kadın, erkeklerin gözünde gayet çekicidir. Bu çekiciliğin ana faktörü ise öyle fiziksel unsurlar değil, sevdiği insanları önemseyen iyi bir kalptir. ❤️

5. Doğallık

Doğallık şimdilerde pek bulunmayan değerli bir maden. Dolayısıyla ona en çok sahip olanlar da o kadar çekici olanlar. Hata yapmaktan korkmadan ve planlamadan gerçekleştirdiğin her eylem, karşı tarafın esas seni görmesi için harika bir fırsattır. Kendini herhangi bir yapmacıklık olmadan ve olduğun gibi ortaya koyarak birçok erkeği etkileyeceğine eminiz. 😘

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6. Hayatı Tutkuyla Yaşama

Tutkunun her hali çekicidir. Çünkü tutkulu insanlar hayatı da aşkı da dolu dolu yaşayan kişilerdir. Yaptığın şey ne olursa olsun, ona tutkuyla bağlı olman, karşı tarafa bunu fazlasıyla kanıtlar. Bir yandan da merak uyandırır. Merak ise seksiliği korumak için hepimizin ihtiyacı olan o gizemli duygudur. ✌️

7. Destek Olma

Birine destek olmak son derece motive edici ve harekete geçiricidir. Çoğumuz aslında hayatımıza birilerini alırken seksiliğinden çok bize destek olma biçimine bakarız. Erkekler için de benzer bir durum söz konusudur. Bu nedenle, zor anında onun yanında olmak ve ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak, yapabileceğin en seksi şeylerden biridir. 🥰

8. Dinleme Şekli

Birine destek olmanın bir diğer hali de iyi bir dinleyici rolüne bürünmektir. Çünkü zaman zaman insanlar sadece bir şeyler anlatmak ve sözlerini duyurmak isterler. Aranan şey çoğu zaman bir cevap değil, sessiz bir baş sallama veya onu anladığını gösteren bir mimiktir. Nadir yaşanan bu anlarda, sadece onu dinleyerek ve anlayarak bile en seksi mankenden daha çekici olabilirsin. 🤩

9. Paylaşım

İki insan arasındaki paylaşım yakınlığın ve samimiyetin seviyesini belirlemede etkilidir. Sonuçta kalbini ne kadar açar ve sana dair ne kadar ipucu verirsen, karşı taraftan da aynı şekilde geri dönüş alırsın. Paylaşmak önemsemenin bir diğer hali olduğundan, tecrübelerini, yaşadıklarını veya hayata bakış açını paylaşarak bir erkeği kendine çekebilirsin.

10. Sevme Şekli

Sevgi, karşı tarafa sağladıkları için değil yaşattığı deneyim sebebiyle özeldir. Duyduğun sevginin ona hissettirdiği şey buradaki esas etkileyici noktadır. Pahalı hediyeler almaktan veya özel günler kutlamaktan çok daha öte ve basit bir sevgi formu, çok az kişinin sahip olduğu değerli bir hazinedir. Bunu, hissettiğin kişiye içinden geldiği gibi göstermen ise; senin onun gözünde vazgeçilmez hale getirecek en önemli unsurdur. 😘

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