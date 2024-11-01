Her Şey Cinsellik Değildir: Erkeklerin Kadınlarda En Çok Etkilendiği 10 Şey
Her Şey Cinsellik Değildir: Erkeklerin Kadınlarda En Çok Etkilendiği 10 Şey
Evet cinsellik çok önemli olabilir ama her şey demek değildir. Aslında güzellik de seksilik de erkeklerin kadınlarda ilk başta etkilendiği olgulardandır. Fakat bu tür kavramlar oldukça özneldir ve kişiden kişiye değişir. Yine de insanın temel kodları genel olarak aynı işlediğinden, imkansız görünen bu sistemi hacklemen mümkün.
Nasıl mı? İşte yanıtlar...
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1. Yürüyüş Şekli
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2. Kendine Olan İnanç
3. Göz Teması
4. Sevdiklerine Zaman Ayırma
5. Doğallık
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