Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Hepimiz Zaman Zaman Kızıyoruz: Yeni Annelerin Etraftan Duymaktan Sıkıldığı 10 Söz

etiket Hepimiz Zaman Zaman Kızıyoruz: Yeni Annelerin Etraftan Duymaktan Sıkıldığı 10 Söz

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:01

Yeni annelerin en zorlandığı konu bebek bakımı değil, etraftan gelen sürekli müdahaleler. Zaten yeni bir döneme girmiş anneler kendilerini bu ortama alıştırmaya çalışırken herkesin bebeğine nasıl bakacağına karışması onları olumsuz etkileyebilir. Yeni annelerin duymaktan sıkıldığı sözler neler peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Bebek uyuyunca hemen sen de uyu."

Yeni annelere en çok söylenen söz bebekleri uyuduğunda onların da uyuması gerektiği. Ne kadar iyi bir niyetle söylense de bu söz aslında çok uygulanabilir değil. Annenin ve bebeğin alışması gereken bu süreci en iyi kendileri yönetebilirler, dışarıdan müdahalelerle yönetilebilmek zaten mümkün değil.

2. "Bebeğine mama verme, emzir."

Dışarıdan söylenen bu sözleri söyleyenler aslında faydalı bir şey yapmak istiyor olabilirler ama bu söyledikleri sadece yeni anneyi yetersiz hissettirmeye neden oluyor ve strese sokuyor. Anne tabii ki de bebeğini emzirmek ister ama mama vermesi de mümkün. Buna doktoruyla birlikte karar verecek olan onlar!

3. "Kırkı çıkmadan sakın dışarıya çıkarma."

Bebeklerin kırkı çıkmadan dışarıya çıkmaması gerektiği ile ilgili bir inanış var ama bu yanlış. Uzmanlar bunun doğru olmadığını belirtiyorlar. Hatta temiz havanın bebeğe iyi geleceğini de söylüyorlar. Bebeği uygun şekilde giydirip koruduktan sonra dışarı çıkarmada bir sakınca yok! Ama etraftan gelen bu baskı anneyi yıpratabiliyor.

4. "Çoraplarını ayağından sakın çıkarma."

Annelerin en sık duyduğu cümlelerden biri de çoraplarla ilgili. Bebeğin çorabı çıktığında hasta olacağına inanılıyor. Evde ya da dışarıda eğer bebek çorabı çıkardıysa müdahale ederek anneyi uyarıyorlar. Bunu her ne kadar iyi niyetle yapsalar da annesi bebeğini onlardan daha iyi tanıyor ve düşünüyor, bunu bilmeleri gerek!

5. "Aç galiba çok ağlıyor."

Yeni anneye söylenmemesi gerekenlerin başında bebeğinin beslenmesiyle ilgili konular geliyor. Bu cümlenin devamında bir de 'Sütün yetmiyor herhalde.' cümlesi mutlaka gelir. Annenin bebeğini besleme şekli ve sütünün yetip yetmediği kişisel konular. Bu konularda görüş bildirmek doğru değil. Annenin sütü yetmeyebilir, mamayla takviye edebilir ya da hiç emziremeyebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "İkinciyi ne zaman düşünüyorsunuz?"

Daha yeni bir bebek doğurmuş anneye ikinci çocukla ilgili soru sorulması doğru değil. Annenin zaten vücudunda bir sürü değişim yaşanıyor ve farklı bir süreçten geçiyor. Bu durumdayken ikinci ya da yeni bir çocukla ilgili sorular sormak anneyi strese sokabilir.

7. "Bebeğin çok zayıf/şişman."

Annenin en duygusal süreçlerden geçtiği bu dönemde bebeğiyle ilgili söylenen sözler onu üzebilir ve stres yaşamasına neden olabilir. Bu tarz cümlelerden dolayı anne endişelenebilir ya da suçluluk hissedebilir. Bebeğin kilosunu doktor zaten kontrol ediyor, onun dışında herhangi birinin bu konuda görüş bildirmesine de gerek yok aslında.

8. "Kucağa alıştırma, sonra hep ister."

Özellikle daha yeni anne-baba olmuş ebeveynlere asla söylenmemesi gerekenlerden biri de bu. Bu heyecanlı dönemde elbette çocuklarını kucağa almak istiyorlar ve bu gayet de normal. Ayrıca çocuklarına nasıl bakacaklarına dışarıdan kimsenin karışmaya da hakkı yok.

9. "Düzgün tut, bebek öyle tutulmaz."

Bebeği tutmak ilk seferinde biraz zor olabilir ama buna anne kolayca alışacaktır. Ama dışarıdan sürekli 'öyle tutma, böyle tutulmaz' gibi müdahaleler annenin endişe etmesine neden olabilir. Annenin bu süreci daha rahat yaşaması için biraz serbest bırakılması gerek!

10. "Çalışmak için daha erken, biraz büyüsün öyle düşünürsün."

Annenin çalışmaya ne zaman döneceği ya da dönmemesi ile ilgili yapılan yorumlar annenin strese girmesine neden olabilir. Ayrıca bebeği olmadan vakit geçiren bir annenin yanlış yaptığı ile ilgili konuşmalar da kendini suçlamasına neden olabilir. Yeni doğum yapmış bir anne, bebeğinin ihtiyaçlarını herkesten daha iyi biliyor ve ona göre hareket ediyordur zaten. Bununla ilgili etraftan bir uyarıya ihtiyaç yok.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın