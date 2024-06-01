Hepimiz Zaman Zaman Kızıyoruz: Yeni Annelerin Etraftan Duymaktan Sıkıldığı 10 Söz

Annenin çalışmaya ne zaman döneceği ya da dönmemesi ile ilgili yapılan yorumlar annenin strese girmesine neden olabilir. Ayrıca bebeği olmadan vakit geçiren bir annenin yanlış yaptığı ile ilgili konuşmalar da kendini suçlamasına neden olabilir. Yeni doğum yapmış bir anne, bebeğinin ihtiyaçlarını herkesten daha iyi biliyor ve ona göre hareket ediyordur zaten. Bununla ilgili etraftan bir uyarıya ihtiyaç yok.