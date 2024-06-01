Hepimiz Zaman Zaman Kızıyoruz: Yeni Annelerin Etraftan Duymaktan Sıkıldığı 10 Söz
Hepimiz Zaman Zaman Kızıyoruz: Yeni Annelerin Etraftan Duymaktan Sıkıldığı 10 Söz
Yeni annelerin en zorlandığı konu bebek bakımı değil, etraftan gelen sürekli müdahaleler. Zaten yeni bir döneme girmiş anneler kendilerini bu ortama alıştırmaya çalışırken herkesin bebeğine nasıl bakacağına karışması onları olumsuz etkileyebilir. Yeni annelerin duymaktan sıkıldığı sözler neler peki?
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1. "Bebek uyuyunca hemen sen de uyu."
2. "Bebeğine mama verme, emzir."
3. "Kırkı çıkmadan sakın dışarıya çıkarma."
4. "Çoraplarını ayağından sakın çıkarma."
5. "Aç galiba çok ağlıyor."
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