Hem Düğünde Halay Çekerken Hem de Partnerinizle Yataktayken Söylenebilecek 10 Cümle
Hem Düğünde Halay Çekerken Hem de Partnerinizle Yataktayken Söylenebilecek 10 Cümle
Hayatta öyle kesişimler vardır ki önce ''Ne alaka ya?'' dersin sonra kahkahayı basarsın!
Bu içeriğimizde hem yatakta partnerinizle hem de halay çekerken söyleyebileceğiniz cümleleri konuşacağız!
Hazırsanız başlayalım! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bitirmeyelim, bir tur daha devam hadi!
2. Kan ter içinde kaldık ya!
3. Senkronizasyonu bozmayalım, ileri geri devam!
4. Biraz açılabilir miyiz? Darlandık...
5. Çok zevkliydi ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bi' su içip devam etsek olur mu?
7. Araya girmeyelim lütfen! Ya başa ya sona lütfen...
8. Mendil ya da peçete var mı?
9. Yer kabuğunu titrettik resmen az yavaş olalım! 🔥
10. Üstüme üstüme gelme yavaş...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda