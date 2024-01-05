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Hem Düğünde Halay Çekerken Hem de Partnerinizle Yataktayken Söylenebilecek 10 Cümle

etiket Hem Düğünde Halay Çekerken Hem de Partnerinizle Yataktayken Söylenebilecek 10 Cümle

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 23:46

Hayatta öyle kesişimler vardır ki önce ''Ne alaka ya?'' dersin sonra kahkahayı basarsın! 

Bu içeriğimizde hem yatakta partnerinizle hem de halay çekerken söyleyebileceğiniz cümleleri konuşacağız!

Hazırsanız başlayalım! 😂

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1. Bitirmeyelim, bir tur daha devam hadi!

Bazı anların bitmesini hiç istemezsiniz... Şey, halay gibi... 😂

2. Kan ter içinde kaldık ya!

Terletir tabii... Fazla hareket böyledir işte. 😂

3. Senkronizasyonu bozmayalım, ileri geri devam!

İstikrar çok ama çok önemli! Hem halayda hem yatakta....

4. Biraz açılabilir miyiz? Darlandık...

Alan yönetimi oldukça önemli. Lütfen dikkat edelim.

5. Çok zevkliydi ya...

Hayatın her yerinden zevk almak önemli. Özellikle de halayda ve yatakta! 😂

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6. Bi' su içip devam etsek olur mu?

Arada bir soluklanmak lazım sonuçta. 😅

7. Araya girmeyelim lütfen! Ya başa ya sona lütfen...

Araya girilmesi ince çizgimiz, lütfen dikkat! 😂

8. Mendil ya da peçete var mı?

Halayın vazgeçilmezi olan mendil ya da peçete çok önemli! Lütfen dikkat edelim, kenarda peçete bulunduralım. 😂

9. Yer kabuğunu titrettik resmen az yavaş olalım! 🔥

Lütfen azıcık yavaşlayalım mı? 😂

10. Üstüme üstüme gelme yavaş...

Biraz tansiyon yükselebilir tabii! 🤪

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