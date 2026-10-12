Hazırlayacağın Gün Tabağı Kişiliğin Hakkında İpucu Veriyor
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Gözlerini kapat ve o mis gibi demli çay kokusunu içine çek... Çünkü şu an hayatının en zor kararlarıyla karşı karşıyasın! ☕️🧁
Masada tam 16 lezzet var ama senin sadece 5 hakkın var. Kısır-sarma ikilisine mi sığınacaksın, yoksa tatlı krizine mi yenileceksin? Tabağını hazırla, verdiğin kararlarla seni analiz edelim!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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