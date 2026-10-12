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Hazırlayacağın Gün Tabağı Kişiliğin Hakkında İpucu Veriyor

Hazırlayacağın Gün Tabağı Kişiliğin Hakkında İpucu Veriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 17:37
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Gözlerini kapat ve o mis gibi demli çay kokusunu içine çek... Çünkü şu an hayatının en zor kararlarıyla karşı karşıyasın! ☕️🧁

Masada tam 16 lezzet var ama senin sadece 5 hakkın var. Kısır-sarma ikilisine mi sığınacaksın, yoksa tatlı krizine mi yenileceksin? Tabağını hazırla, verdiğin kararlarla seni analiz edelim!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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