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Hazal Kaya ve Ali Atay Anne Baba Olunca Milyonlar Kazandıkları Reklam Anlaşmaları Bile Değişti

Hazal Kaya ve Ali Atay Anne Baba Olunca Milyonlar Kazandıkları Reklam Anlaşmaları Bile Değişti

Hazal Kaya Ali Atay
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 14:40

Kurdukları aileyle görenlerin yüzünde güller açtıran çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan yepyeni bir reklam anlaşması haberi geldi. Posta'nın haberine göre bir bebek markasının yüzü olacak olan çift reklamdan milyonlar kazanacak.

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Ali Atay ve Hazal Kaya aşkı herkesin "bize de nasip olsun" dediği cinsten bir ilişki.

Ali Atay ve Hazal Kaya aşkı herkesin "bize de nasip olsun" dediği cinsten bir ilişki.

2016 yılında başladıkları ilişkilerini adım adım, ilmek ilmek ilerleten çift magazinde tek bir skandala bile karışmadı. İlişki dinamikleri gören herkes tarafından takdir edilen ikiliyi sevmeyen insan sayısı bir elin parmağını bile geçmiyor diyebiliriz.

2018 yılında nişan, 2019 yılında da düğün yaparak ilişkilerini taçlandıran ikili herkesin konuştuğu bir organizasyona imza atmıştı.

2018 yılında nişan, 2019 yılında da düğün yaparak ilişkilerini taçlandıran ikili herkesin konuştuğu bir organizasyona imza atmıştı.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı düğünleri o kadar eğlenceli geçmişti ki sosyal medyada da magazinde de uzun bir süre bu çifti konuşmuştuk. Düğünden paylaşmış oldukları fotoğraflar da bir o kadar bizi eğlendirmişti yani.

Ali Atay ve Hazal kaya evliliklerinin ilk yılında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı hatırlarsanız.

Ali Atay ve Hazal kaya evliliklerinin ilk yılında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı hatırlarsanız.

Günden güne büyüyen Fikret Ali'nin babası ali Atay'a olan benzerliği bizi her seferinde hayrete düşürmüştü. Çünkü Hazal Kaya resmen eşi Ali Atay'ı klonlamıştı. Fikret Ali, annesinin seslenişiyle Fiko dünyalar tatlısı bir çocuk...

2023 yılının Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'ya kavuşmuşlardı.

2023 yılının Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'ya kavuşmuşlardı.

Minik Leyla Süreyya'nın henüz kime benzediğini bilmesek de bu tatlı aile tabloları herkesin içini eritiyor. Ali Atay'ın sosyal medyası için terk edilmiş bir kasaba diyebiliriz. Fakat Hazal Kaya sık sık yaptığı paylaşımlarla onun da yerini dolduruyor.

Romantiklikleriyle ve eğlenceli halleriyle hayran olduğumuz çiftin yepyeni bir reklam anlaşmasına imza attığını öğrendik.

Romantiklikleriyle ve eğlenceli halleriyle hayran olduğumuz çiftin yepyeni bir reklam anlaşmasına imza attığını öğrendik.

Posta'nın haberine göre ikili bir markanın yeni reklam yüzü olacakmış. Ali Atay son dönemde yönetmenlik ve yazarlık konularına daha yakın olsa da, eşi ile birlikte bir reklam anlaşmasının yüzü olmayı kabul etmiş.

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Anlaşma sağladıkları marka ise bir bebek markasıymış.

Anlaşma sağladıkları marka ise bir bebek markasıymış.

Henüz hangi marka olduğu söylenmese de bir yıllık sözleşme imzaladıkları söyleniyor. Eh anne-baba olunca reklam anlaşmaları bile değişiyor tabii.

Söylenenlere göre Hazal Kaya ve Ali Atay bu reklam anlaşmasından tam 10 milyon TL kazanacak!

Söylenenlere göre Hazal Kaya ve Ali Atay bu reklam anlaşmasından tam 10 milyon TL kazanacak!

Sizce anne-baba olan ünlülerin bu tarz reklamlarda oynaması daha büyük bir etki yaratıyor mu, ne dersiniz?

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