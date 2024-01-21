Hazal Kaya ve Ali Atay Anne Baba Olunca Milyonlar Kazandıkları Reklam Anlaşmaları Bile Değişti
Hazal Kaya ve Ali Atay Anne Baba Olunca Milyonlar Kazandıkları Reklam Anlaşmaları Bile Değişti
Kurdukları aileyle görenlerin yüzünde güller açtıran çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan yepyeni bir reklam anlaşması haberi geldi. Posta'nın haberine göre bir bebek markasının yüzü olacak olan çift reklamdan milyonlar kazanacak.
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Ali Atay ve Hazal Kaya aşkı herkesin "bize de nasip olsun" dediği cinsten bir ilişki.
2018 yılında nişan, 2019 yılında da düğün yaparak ilişkilerini taçlandıran ikili herkesin konuştuğu bir organizasyona imza atmıştı.
Ali Atay ve Hazal kaya evliliklerinin ilk yılında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı hatırlarsanız.
2023 yılının Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'ya kavuşmuşlardı.
Romantiklikleriyle ve eğlenceli halleriyle hayran olduğumuz çiftin yepyeni bir reklam anlaşmasına imza attığını öğrendik.
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Anlaşma sağladıkları marka ise bir bebek markasıymış.
Söylenenlere göre Hazal Kaya ve Ali Atay bu reklam anlaşmasından tam 10 milyon TL kazanacak!
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