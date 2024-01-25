Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hayranlara Müjdeli Haber: HBO Max'in Harry Potter Dizisi Her Karakteri ve Olayı Derinlemesine Konu Edinecek!

Hayranlara Müjdeli Haber: HBO Max'in Harry Potter Dizisi Her Karakteri ve Olayı Derinlemesine Konu Edinecek!

Harry Potter dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 10:06

Harry Potter hayranları için büyük bir sürpriz! HBO Max, Harry Potter evrenini daha da genişletecek bir dizi üzerinde çalışıyor. Bu dizi, her bir karakterin hikayesini ve olayları detaylarına kadar ele alarak, izleyicilere derinlemesine bir deneyim sunmayı hedefliyor. 

Detaylara gelin bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bildiğiniz üzere Harry Potter kısa bir süre sonra yeni formatıyla dizi olarak ekranlara geri dönecek!

Bildiğiniz üzere Harry Potter kısa bir süre sonra yeni formatıyla dizi olarak ekranlara geri dönecek!

Ünlü kitap serisinden ilham alınarak oluşturulan bu yeni dizi, HBO'nun dijital yayın platformu Max üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Ünlü kitap serisinden ilham alınarak oluşturulan bu yeni dizi, HBO'nun dijital yayın platformu Max üzerinden izleyiciyle buluşacak.

12 yılın ardından izleyici ile yeniden buluşacak olan bu yapımda her bir sezon bir kitaba uyarlanacak.

12 yılın ardından izleyici ile yeniden buluşacak olan bu yapımda her bir sezon bir kitaba uyarlanacak.

Harry Potter serisinin özgün yazarı J.K. Rowling de yeni formatın uyarlamasında aktif olarak rol alacak.

Harry Potter serisinin özgün yazarı J.K. Rowling de yeni formatın uyarlamasında aktif olarak rol alacak.

2025-2026 tarihlerinde izleyicisi ile buluşacak olan diziden bugün izleyicileri sevindirecek yeni bir duyuru paylaşıldı.

2025-2026 tarihlerinde izleyicisi ile buluşacak olan diziden bugün izleyicileri sevindirecek yeni bir duyuru paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni Harry Potter dizisinde kitaplarda anlatılan ama filmlerde değinilmeyen karakter ve olaylar çok daha detaylı şekilde ele alınacak.

Yeni Harry Potter dizisinde kitaplarda anlatılan ama filmlerde değinilmeyen karakter ve olaylar çok daha detaylı şekilde ele alınacak.

Böylece Harry Potter hayranları her bir detayı çok daha derinlemesine izleme fırsatı elde edecek!

Böylece Harry Potter hayranları her bir detayı çok daha derinlemesine izleme fırsatı elde edecek!

Bu habere Harry Potter hayranlarından birçok tepki geldi! Gelin hayranların tepkilerine birlikte bakalım.

Bu habere Harry Potter hayranlarından birçok tepki geldi! Gelin hayranların tepkilerine birlikte bakalım.
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

Siz bu duyuru için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu duyuru için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?