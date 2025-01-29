Hayatları Film Olsa da İzlesek Dediğimiz 12 Cool Oyun Karakteri

Bayonetta, sadece karizması değil sıra dışı yetenekleri ve eğlenceli kişiliğiyle de tanınan bir karakter. Dövüş sahnelerinde bir yandan kurşun yağdırırken bir yandan da dans figürleri sergileyerek düşmanlarını alt etmesi eminiz ki sinema ekranlarında harika dururdu! Ayrıca hikayesi, karanlık bir geçmiş ve ailesinin mirası üzerine kurulu olduğu için dramatik bir derinlik de barındırıyor.