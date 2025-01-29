Hayatları Film Olsa da İzlesek Dediğimiz 12 Cool Oyun Karakteri
Hayatları Film Olsa da İzlesek Dediğimiz 12 Cool Oyun Karakteri
Bazı oyun karakterleri var ki karizmalarının yanı sıra hikayeleriyle de bizi resmen ekran başına kilitliyor. Düşünün, o epik sahneleri bir sinema perdesinde, dev bir patlamayla ya da duygusal bir soundtrack eşliğinde izlediğinizi… İşte, “Keşke filmleri çekilse!” dediğimiz en cool oyun karakterlerini listeledik. Sizin de listede bu da olmalıydı dediğiniz oyun karakterleri varsa yorumda belirtmeyi unutmayın!
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1. Kratos (God of War)
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2. Ezio Auditore da Firenze (Assassin’s Creed)
3. Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)
4. Cloud Strife (Final Fantasy VII)
5. Dante (Devil May Cry)
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6. Link (The Legend of Zelda)
7. Aloy (Horizon Zero Dawn)
8. Ryu (Street Fighter)
9. Bayonetta (Bayonetta)
10. Marcus Fenix (Gears of War)
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11. Sam Fisher (Splinter Cell)
12. Garrus Vakarian (Mass Effect)
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