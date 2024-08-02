Hayalindeki Düğünü Tarif Et, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Hayalindeki Düğünü Tarif Et, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Hayalini kurduğun o büyük günü planlamak gerçekten çok heyecan verici. Şimdi, senden hayal ettiğin düğünü tarif etmeni istiyoruz. Tarifin bize, ne zaman evleneceğini tahmin etmemize yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Düğünün için bir mevsim seç.
3. Şimdi de bir düğün pastası seç.
4. Bir düğün arabası seçmeni istiyoruz!
5. Düğün yerini de seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın