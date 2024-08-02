Hayalindeki Düğünü Tarif Et, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

Dünya evine girmeye çok az kalmış! Zaten senin gibi hayatındaki insanlara düşkün, aile kurmak isteyen birinden başka bir şey düşünülemezdi ki. Gelecek yıl, hem çok sevileceğin hem de çok seveceğin, tam da hayallerindeki gibi bir evlilik hayatının içinde olacaksın. Bir ömür boyu seni çevreleyen sevgi ve destekle hayatın her anını dolu dolu yaşayacaksın!