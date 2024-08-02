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Hayalindeki Düğünü Tarif Et, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

etiket Hayalindeki Düğünü Tarif Et, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 23:01

Hayalini kurduğun o büyük günü planlamak gerçekten çok heyecan verici. Şimdi, senden hayal ettiğin düğünü tarif etmeni istiyoruz. Tarifin bize, ne zaman evleneceğini tahmin etmemize yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Düğünün için bir mevsim seç.

3. Şimdi de bir düğün pastası seç.

4. Bir düğün arabası seçmeni istiyoruz!

5. Düğün yerini de seçer misin?

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6. Düğünün sonunda bekarlara fırlatılacak gelin çiçeğini seç.

7. Kendin veya partnerin için bir damatlık seçer misin?

8. Son olarak, kendin veya partnerin için bir gelinlik seçer misin?

1 yıl içinde evleniyorsun!

Bir yıl içinde doğru kişiyle evliliğe adım atacaksın. Evet, yanlış duymadın. Yakın zaman içinde muradına eriyorsun çünkü aşkını zaten bulmuşsun ya da bulmak üzeresin! Hayatın şu andan itibaren beklenmedik bir şekilde, hızla değişecek gibi görünüyor. Hazırlıklara başlamak için acele etmende fayda var çünkü az bir zaman kaldı, görmüyor musun? :)

Gelecek yıl evleniyorsun!

Dünya evine girmeye çok az kalmış! Zaten senin gibi hayatındaki insanlara düşkün, aile kurmak isteyen birinden başka bir şey düşünülemezdi ki. Gelecek yıl, hem çok sevileceğin hem de çok seveceğin, tam da hayallerindeki gibi bir evlilik hayatının  içinde olacaksın. Bir ömür boyu seni çevreleyen sevgi ve destekle hayatın her anını dolu dolu yaşayacaksın!

Birkaç yıl içinde evleniyorsun!

Verdiğin cevaplara göre, şu an için evlilik fikri sana biraz uzak gibi görünüyor. Hala gerçekleştirmek istediğin hayaller var ve birinin sorumluluğunu alma düşüncesi sana biraz ağır geliyor. Ancak, şu anki durumunun değişebileceğini ve gelecekte fikirlerinin evrilebileceğini unutma. Çünkü ilerleyen yıllarda kendini bambaşka bir duygunun içinde bulacaksın.

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