Havuz Keyfi Yapan Icardi'den Uzaylı Efektine Düşen SZA'ya 1 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Havuz Keyfi Yapan Icardi'den Uzaylı Efektine Düşen SZA'ya 1 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Karnı burnunda Hailey Bieber çiçekli pozlar verdi.
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Billie Eilish anlamsız pozuna kendisi de anlam veremedi.
Icardi havuz keyfi yaptı.
Bella Thorne aynalara poz kesti.
Selena Gomez oyuncak ayısına sarıldı.
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Paris Hilton oğluyla hamak keyfi yaptı.
Ariana Grande makyajını paylaştı.
Michele Morrone Yunanistan'da tatil yaptı.
SZA uzaylı efektlerini denedi.
Khloe Kardashian kedisiyle spor yaptı.
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