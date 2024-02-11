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Havada Büyük Panik: Yolcu, Uçağın İçinde Hayatını Kaybetti

Havada Büyük Panik: Yolcu, Uçağın İçinde Hayatını Kaybetti

Uçak
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 18:54

Bangkok'tan Münih'e sefer yapan uçakta bir yolcu ağzından ve burnundan kan gelerek hayatını kaybetti. Olay esnasında yolcular paniğe kapılırken, uçak Bangkok'a dönüş yaptı.

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Almanya hava yolu şirketi Lufthansa'nın Tayland-Münih seferini yapan yolcu uçağında 63 yaşındaki bir Alman vatandaşı ağzından ve burnundan kan gelmesi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya hava yolu şirketi Lufthansa'nın Tayland-Münih seferini yapan yolcu uçağında 63 yaşındaki bir Alman vatandaşı ağzından ve burnundan kan gelmesi sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti.

Yolculardan Martin Missfelder, olayın ardından basına yaptığı açıklamada, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini anlattı.

Yolculardan Martin Missfelder, olayın ardından basına yaptığı açıklamada, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini anlattı.

Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı. Öte yandan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi beklenen yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndü.

Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı. Öte yandan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi beklenen yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndü.
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Melek oldu havada

Osman kaya

havada doğum olunca Dünya Vatandaşı oluyordu, şimdi ölüm oldu BM güvenlik konseyi acil toplanmalı