Havada Büyük Panik: Yolcu, Uçağın İçinde Hayatını Kaybetti
Havada Büyük Panik: Yolcu, Uçağın İçinde Hayatını Kaybetti
Bangkok'tan Münih'e sefer yapan uçakta bir yolcu ağzından ve burnundan kan gelerek hayatını kaybetti. Olay esnasında yolcular paniğe kapılırken, uçak Bangkok'a dönüş yaptı.
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Almanya hava yolu şirketi Lufthansa'nın Tayland-Münih seferini yapan yolcu uçağında 63 yaşındaki bir Alman vatandaşı ağzından ve burnundan kan gelmesi sonucu hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti.
Yolculardan Martin Missfelder, olayın ardından basına yaptığı açıklamada, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini anlattı.
Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı. Öte yandan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi beklenen yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndü.
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Melek oldu havada
havada doğum olunca Dünya Vatandaşı oluyordu, şimdi ölüm oldu BM güvenlik konseyi acil toplanmalı