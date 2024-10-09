Havacılık Tarihine Geçti: Pilot Kalp Krizi Geçirince Uçağı İndirmek Yolcuya Kaldı
Havacılık Tarihine Geçti: Pilot Kalp Krizi Geçirince Uçağı İndirmek Yolcuya Kaldı
Las Vegas'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Pilot Eliot Alper ve eşi Yvonne Kinane-Wells Kaliforniya'ya uçarken pilot Eliot kalp krizi geçirdi. Uçağın kontrolü ise hiç uçuş deneyimi olmayan Yvonne Kinane-Wells'e kaldı.
Neyse ki 69 yaşındaki kadın, uçağı başarıyla indirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
78 yaşındaki pilot Eliot Alper ve 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçarken beklenmedik bir olayla karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pilotun kalp krizi geçirmesiyle daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan kadın, büyük bir cesaret örneği gösterdi.
Deneyimsiz eş, uçağı en yakın havaalanına indirmeyi başardı.
Yerde uçağın inmesini bekleyen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren ve baygın olan Elit Alper'e müdahale etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın