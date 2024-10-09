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Havacılık Tarihine Geçti: Pilot Kalp Krizi Geçirince Uçağı İndirmek Yolcuya Kaldı

Havacılık Tarihine Geçti: Pilot Kalp Krizi Geçirince Uçağı İndirmek Yolcuya Kaldı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 11:08

Las Vegas'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Pilot Eliot Alper ve eşi Yvonne Kinane-Wells Kaliforniya'ya uçarken pilot Eliot kalp krizi geçirdi. Uçağın kontrolü ise hiç uçuş deneyimi olmayan Yvonne Kinane-Wells'e kaldı.

Neyse ki 69 yaşındaki kadın, uçağı başarıyla indirdi.

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78 yaşındaki pilot Eliot Alper ve 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçarken beklenmedik bir olayla karşılaştı.

78 yaşındaki pilot Eliot Alper ve 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçarken beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Çift, daha önce de birçok kez yaptıkları gibi uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Fakat bu kez, pilot Eliot Alper havadayken kalp krizi geçirdi.

Pilotun kalp krizi geçirmesiyle daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan kadın, büyük bir cesaret örneği gösterdi.

Pilotun kalp krizi geçirmesiyle daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan kadın, büyük bir cesaret örneği gösterdi.

1800 metre yükseklikteki uçağın kontrolünü eline alan kadın, hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Kontrol kulesi de deneyimsiz yolcuya adım adım talimatlar verdi.

Deneyimsiz eş, uçağı en yakın havaalanına indirmeyi başardı.

Deneyimsiz eş, uçağı en yakın havaalanına indirmeyi başardı.

Görevliler, Kinane-Wells'e uçağı nasıl kontrol edeceğini adım adım anlattı. En yakın havaalanına ulaşan uçak, 3350 metrelik pistin tamamını aşıp yoldan biraz saptıktan sonra güvenle durdu.

Yerde uçağın inmesini bekleyen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren ve baygın olan Elit Alper'e müdahale etti.

Yerde uçağın inmesini bekleyen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren ve baygın olan Elit Alper'e müdahale etti.

Elito Alper'in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak bir yolcunun, uçağı güvenli bir şekilde indirmesi havacılık tarihine geçti.

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