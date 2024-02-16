Hastanede İşi Olanlar Dikkat! Doktorlar 16 Şubat'ta Acil Dışında İş Bıraktı
Hastanede İşi Olanlar Dikkat! Doktorlar 16 Şubat'ta Acil Dışında İş Bıraktı
Sağlıkta şiddet olaylarına tepki olarak doktorlar yeni bir karar aldı. Tüm hastanelerde acil olanlar dışında muayeneler durduruldu. “Beyaz Reform” adı altında yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirten Hekimsen Sendikası, bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine karar verdi.
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Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmezken, tepki göstermek isteyen doktorlar bugün Türkiye genelinde iş bırakıyor.
Bu kapsamda polikliniklerin hizmeti kesilirken, acil olanlar dışında hiçbir ameliyat da yapılmayacak.
“Beyaz Reform” adı altında yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirten Hekimsen Sendikası, sağlıkta şiddetin, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing yöntemleriyle ellerinden alınması kanun tasarısına tepki olarak 16 Şubat’ta Türkiye genelinde iş bırakma eylemine karar verdi.
Hekimsen tarafından yapılan açıklama şöyle:
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