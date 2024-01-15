Hasan Can Kaya 'Çok Aşk' Filmiyle İlgili Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

'Filmin başarısından memnunum. İlk sinema filmim olmasına rağmen iyi bir başarı yakaladım. Pandemiden sonra sinema sektörünün durumu düşünüldüğünde iyi bir gişe yaptık. Bu süreçte bir sürü pahalı film gişede patladı. Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım' dedi.