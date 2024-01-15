Hasan Can Kaya 'Çok Aşk' Filmiyle İlgili Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu
Hasan Can Kaya 'Çok Aşk' Filmiyle İlgili Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/has...
'Konuşanlar' programı Türkiye'de ve yurt dışında çok sevilen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde 'Çok Aşk' filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya'nın filmle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Detaylar içerikte!
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Hasan Can Kaya, Exxen platformunda yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla Türkiye'de ve yurt dışında oldukça sevilen isimlerden biri. Öyle ki 'Konuşanlar'ın gösterilerine bilet bulabilmek hiç kolay değil. Kaya'ya göre programın biletleri satışa çıkarıldığı an bitiyor.
Hatırlarsanız Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda 'Çok Aşk' filmi ile seyircilerin karşısına çıkmıştı. Büşra Pekin'in de başrolde olduğu film sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Hasan Can Kaya ile Büşra Pekin'in arasında aşk yaşandığı iddiaları gündemden düşmemişti. Özelliklere Kaya'nın filmle ilgili konuştuğu bir röportajda "Sevişme sahnelerinde çok zorlandık, hunharca öpüştük" cümleleri çok ses getirmişti.
Milliyet'te yer alan bir habere göre Kaya, "Gösterilerinizdeki bu başarı sinema salonlarına da yansıdı mı?" sorusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Açıklamasında,
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, başrollerinde Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin'in yer aldığı 'Çok Aşk' filmi 27 Ekim 2023'te vizyona girdi. Film gösterime girdiği ilk 2 ayda 380 bin 433 seyirci tarafından izlenerek 40 milyon 596 bin TL hasılat elde etti.
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Hasan Can Kaya'nın söylemesine göre ise mart ayında dijital platformda da yayınlanacak. Siz 'Çok Aşk'ı izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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