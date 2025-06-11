Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Fantastik sinema severlerin vazgeçilmez serilerinden biri olan Harry Potter, üçüncü filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ile karanlık atmosferi ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. 2004 yılında vizyona giren bu yapım, J.K. Rowling’in aynı adlı romanından uyarlanmış olup, Harry’nin Hogwarts’taki üçüncü yılında karşılaştığı tehlikeleri konu alıyor. Kaçak bir mahkum olan Sirius Black’in hapishaneden kaçmasıyla başlayan olaylar, büyücülük dünyasında büyük bir tehdit yaratırken, film izleyicilere hem gizem hem de gerilim dolu bir deneyim sunuyor.
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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