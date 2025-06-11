onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 13:51

Fantastik sinema severlerin vazgeçilmez serilerinden biri olan Harry Potter, üçüncü filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ile karanlık atmosferi ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. 2004 yılında vizyona giren bu yapım, J.K. Rowling’in aynı adlı romanından uyarlanmış olup, Harry’nin Hogwarts’taki üçüncü yılında karşılaştığı tehlikeleri konu alıyor. Kaçak bir mahkum olan Sirius Black’in hapishaneden kaçmasıyla başlayan olaylar, büyücülük dünyasında büyük bir tehdit yaratırken, film izleyicilere hem gizem hem de gerilim dolu bir deneyim sunuyor.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Konusu

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Konusu

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Hogwarts’taki üçüncü yılını geçiren Harry’nin, büyücülük dünyasını sarsan tehlikeli bir suçluyla karşı karşıya gelmesini konu alır. Azkaban Hapishanesi’nden kaçan ve Lord Voldemort’un eski destekçilerinden biri olarak bilinen Sirius Black, Harry’nin peşindedir. Okul çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri, ruh emici Dementor’ların gelişi ve geçmişe dair karanlık sırların açığa çıkmasıyla birlikte, Harry ve arkadaşları gizem dolu bir yolculuğa sürüklenir. Bu film, yalnızca dışsal tehditlerle değil, Harry'nin ailesine ve kendi geçmişine dair öğreneceği gerçeklerle de izleyiciyi derin bir hikâyeye davet eder.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman, David Thewlis, Michael Gambon, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Maggie Smith ve Tom Felton rol alıyor.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Haziran 2004 tarihinde ABD’de ve birçok ülkede vizyona girdi. Türkiye’de ise film, 4 Haziran 2004 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Prime Video ve Max'ten izlenebilir.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Son Haberler

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Son Haberler

Filmle ilgili son haberler çoğunlukla HBO'nun hazırladığı J.K. Rowling'in 7 kitaplık serisi Harry Potter'ın dizi olmasıyla ilgili detaylar yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı serinin üçüncü filmidir.

Harry Potter seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın