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Harcamalarına Göre Hangi La Casa de Papel Karakterisin?

etiket Harcamalarına Göre Hangi La Casa de Papel Karakterisin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 14:01

Paranı nasıl harcadığını öğren ve hangi La Casa de Papel karakteri olduğunu keşfet! Büyük planların mı var, yoksa sürekli sürprizlerle mi dolusun? Hadi teste başla!

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1. Aylık bütçe planlaman nasıl olur?

2. Bir arkadaşının doğum günü var. Hediye tercihin ne olur?

3. Cüzdanında kaç farklı kredi kartı var?

4. Tatil planı yaparken neyi önceliklendirirsin?

4. Tatil planı yaparken neyi önceliklendirirsin?

5. Alışveriş yaparken seni en çok ne cezbeder?

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6. Kahve zincirinden kahve almaya nasıl bakarsın?

7. Büyük bir miktar para kazansan ilk ne yapardın?

8. Son olarak birikim yapmak senin için ne ifade ediyor?

Profesör!

Profesör!

Tebrikler, sen tam bir Profesör’sün! Harcamalarını detaylı şekilde planlayan, ince eleyip sık dokuyan birisin. Büyük resme odaklanarak her kuruşun hesabını yaparsın. Senin için para, geleceği garanti altına almak ve stratejik hamleler yapmak için bir araç. Ani harcamalardan kaçınır, ihtiyacın olmayan hiçbir şeyi almazsın. Çevrendeki insanlar senin bu kontrollü ve akılcı tavırlarına hayran!

Berlin!

Berlin!

Sen tam bir Berlin’sin! Lüks, konfor ve hayattan zevk almak senin için çok önemli. Harcamalarında sınırları zorlamayı seviyorsun. Kalite ve estetiğe düşkünsün, bu yüzden alışverişlerinde en iyisini tercih edersin. Etrafındaki insanlar senin şatafatlı tarzına hayran kalıyor olsa da bazen bütçeyi zorlayabiliyorsun. Ama senin için önemli olan, hayatı dolu dolu yaşamak!

Tokyo!

Tokyo!

Dinamik ve özgür ruhunla sen kesinlikle Tokyo’sun! Anı yaşayan, düşünmeden harcayan biri olarak hayatı spontane yaşamayı seviyorsun. Maddi konularda bazen plansız olsan da, bu özgürlüğünden ödün vermiyorsun. Çevrendeki insanlar enerjini seviyor ve seninle zaman geçirmekten keyif alıyor. Senin için önemli olan bugün, yarını düşünmek ise ikinci planda!

Nairobi!

Nairobi!

Sen tam bir Nairobi’sin! Harcamalarında duyarlısın ve önceliğin her zaman sevdiklerin. Bir şeyler satın alırken duygusal bağ kurar, manevi değeri olan şeylere yatırım yaparsın. Aşırılıktan uzak, işlevsel harcamalar yaparak paranı verimli kullanırsın. Çevren seni güvenilir ve cömert biri olarak tanır. Paylaşmayı seviyorsun ve bu da seni özel kılıyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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