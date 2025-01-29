Harcamalarına Göre Hangi La Casa de Papel Karakterisin?
Harcamalarına Göre Hangi La Casa de Papel Karakterisin?
Paranı nasıl harcadığını öğren ve hangi La Casa de Papel karakteri olduğunu keşfet! Büyük planların mı var, yoksa sürekli sürprizlerle mi dolusun? Hadi teste başla!
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1. Aylık bütçe planlaman nasıl olur?
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2. Bir arkadaşının doğum günü var. Hediye tercihin ne olur?
3. Cüzdanında kaç farklı kredi kartı var?
4. Tatil planı yaparken neyi önceliklendirirsin?
5. Alışveriş yaparken seni en çok ne cezbeder?
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6. Kahve zincirinden kahve almaya nasıl bakarsın?
7. Büyük bir miktar para kazansan ilk ne yapardın?
8. Son olarak birikim yapmak senin için ne ifade ediyor?
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