Harcamalarına Göre Hangi La Casa de Papel Karakterisin?

Sen tam bir Berlin’sin! Lüks, konfor ve hayattan zevk almak senin için çok önemli. Harcamalarında sınırları zorlamayı seviyorsun. Kalite ve estetiğe düşkünsün, bu yüzden alışverişlerinde en iyisini tercih edersin. Etrafındaki insanlar senin şatafatlı tarzına hayran kalıyor olsa da bazen bütçeyi zorlayabiliyorsun. Ama senin için önemli olan, hayatı dolu dolu yaşamak!