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Hanımlar, Beyler! Astroloji Alanında Ezberler Bozuluyor! Gencecik Bir Cevher: Onur Bal

etiket Hanımlar, Beyler! Astroloji Alanında Ezberler Bozuluyor! Gencecik Bir Cevher: Onur Bal

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
23.06.2024 - 22:53

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım beni aradı ve heyecanla, “Hiç Satürnyen Astroloji diye bir şey duydun mu?” diye sordu. “Vallahi ben dünyayı çözememişim, Satürn ile hiç işim olmaz.” diye ironi yaptım. “Bak” dedi, “Satürnyen bir astrologla tanıştım ve inanmadım duyduklarıma ve bırak geleceği, geçmişteki her şey dahi direkt nokta atışı… Görüşmek ister misin?” dedi. “Olur.” dedim ve biraz sonra, telefonun diğer ucunda, konuşmalarından kişisel gelişim konusunda da çok yetkin olduğunu anladığım, ilk mesleği eczacılık olan bir beyefendi ile konuşmaya başladım.  İnanılmaz güzel bir enerjisi vardı ve bu telefonun diğer tarafına kadar ulaşıyordu. Gün, saat belirledik ve tam zamanında zoom’dan bir buluşma gerçekleştirdik.

Bakın, benim hayatımda sosyal çevreme istinaden sayısız astrolog var tanıdığım ve tanıştığım. Çoğu çok da kıymetli insanlar, her ne kadar bazılarının konuya dair sokaktaki Ahmet Efendi kadar bilgileri olmasa dahi. Ama!.. Bu ama için neden ünlem koydum derseniz, Onur Bal, tek kelimeyle ŞA-HA-NE bir astrolog. İlk mesleğinin verdiği sağlıkçı ve şifacılığın da muhtemel etkisiyle ama çok da yaratılışı itibariyle kişilik özelliğinin bir getirisi olarak olayların bağlamına dair geliştirdiği bakış açısı ve tespitleriyle tek kelimeyle mükemmel bir profesyonel. Ben lafı daha fazla uzatmadan kendisine sizler için sorularımı yöneltiyorum. Dahası için ise kendisiyle internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından irtibata geçebilirsiniz.

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-Merhabalar Onur Bey, röportajımıza hoş geldiniz, öncelikle sizi tanımak isteriz. Aynı zamanda astroloji yolcuğunuzun nasıl başladığını da merak ediyoruz.

-Merhabalar Onur Bey, röportajımıza hoş geldiniz, öncelikle sizi tanımak isteriz. Aynı zamanda astroloji yolcuğunuzun nasıl başladığını da merak ediyoruz.

İsmim Onur Bal, astroloji camiasında Satürnyen Astroloji marka ismiyle de biliniyorum. 27 yaşındayım, Antalyalıyım. Yükselen Kova bir Yay burcuyum. İzmir’de yaşıyorum. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Üniversite eğitimimi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde aldım. Yüksek eğitim için geldiğim bu şehirde genç yaşta yolum astroloji ile kesişti. Astrolojiyi ilk olarak lise yıllarında gördüğüm ufak tefek dergi ve kitap yazılarıyla tanımıştım. Sonrasında yirmili yaşlarımla birlikte, bende gerçek bir tutkuya dönüştü. Aslına bakacak olursak üniversitenin ilk yılında dahi içten içe sağlıkçı olmayacağımı, ilerleyen yıllarda farklı bir mesleğe sahip olacağımı hissediyordum. Tam o hislerin içerisindeyken, eskiden beri ilgi duyduğum astroloji alanında eğitimler almak istedim. Bu sayede 22 yaşında astroloji eğitimlerine başladım. Eğitimlerden önce hayattaki tek tutkum Fenerbahçe’ydi. 23-24 yaşlarına geldiğimde ise artık hayatımda yeni bir tutkum vardı, astroloji alanı beni büyülemişti. 25 yaşına geldiğimde artık profesyonel ve tam zamanlı astrolog olmaya karar verdim.

-Sizin için astroloji nedir, nasıl ele alıyorsunuz alanınızı?

-Sizin için astroloji nedir, nasıl ele alıyorsunuz alanınızı?

Astroloji yeryüzündeki olaylar ile gökyüzündeki gezegen kombinasyonları arasındaki eş zamanlılığı baz alarak bize geçmişi anlamlandırma ve gelecekteki olasılıkları tahmin edebilme şansı veren bir sembol dilidir. Biz astrologlar, geçmiş zamanlardaki olayların gökyüzü kombinasyonlarını araştırırız, bunları istatistik olarak arşivleriz. Bu sayede yeryüzü ile gökyüzü arasındaki göstergeleri ve sembolleri tespit ederiz. Bu tespitler de bizlerin harita okurken kullandığı dili oluşturur.

-Peki, astroloji nasıl kullanılmalı, insanlara faydası nedir sizce?

-Peki, astroloji nasıl kullanılmalı, insanlara faydası nedir sizce?

Öncelikle astrolojiyi bir neden olarak değil, pusula olarak görmek lazım. Yani birçokları gibi suçu gezegene atmak doğru değil. Her gezegen bir madalyon gibidir. Tüm madalyonların ön yüzü olduğu gibi arka yüzü de vardır. Haritalar ve haritalardaki işaretler de böyledir. Bize bir yol haritası verirler. Harita size aydınlık tarafınızı da karanlık yönünüzü de gösterir. Yüksek potansiyele sahip olduğunuz alanlar, yürürken zorlanacağınız patikalar, şanslı olduğunuz hususlar, uzak durmanız gereken noktalar harita ile tespit edilip kişiye anlatılabilir. Bu yönüyle tarafsız bir yaşam rehberi gibidir astroloji. Bizlere ışık tutar. Çıkmazda olduğumuz zamanlarda yön bulmamızı sağlar.

- Astrolojiye dair çalışmalarınız neler? İnsanlar size nasıl ulaşabilir?

- Astrolojiye dair çalışmalarınız neler? İnsanlar size nasıl ulaşabilir?

Ben şu an aktif olarak instagram, youtube, twitter, spotify platformlarında içerik üretiyorum. Satürnyenastroloji isimli bir internet sitem de var. Bu sayfalarımın tamamında gökyüzünü gündemindeki önemli gelişmelere dair ön bilgilendirmeler yapıyorum. Özellikle de insanlara gökyüzündeki enerjileri nasıl kullanabileceğimizi ve gökyüzü ile koordineli bir şekilde nasıl yaşayabileceğimizi anlatıyorum. Profesyonel olarak ise eğitim ve danışmanlık veriyorum.

-Onur Bey biraz da gündeme dair sorular sormak isterim. Ben bir hayvanseverim. Bildiğim kadarıyla sizin de iki tane kediniz var, sizde bir hayanseversiniz. Bu ortak noktamızdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum: Ülkemizde yer alan sokak hayvanlarını uyutma çalışmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz?

-Onur Bey biraz da gündeme dair sorular sormak isterim. Ben bir hayvanseverim. Bildiğim kadarıyla sizin de iki tane kediniz var, sizde bir hayanseversiniz. Bu ortak noktamızdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum: Ülkemizde yer alan sokak hayvanlarını uyutma çalışmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz?

Uyutma konusu tüm hayvanseverlerin olduğu gibi benim de kanayan yaram. Bu konuda ağustosun ilk yarısına kadar uyutmalar, toplatılmalar vs. yapılabilir maalesef. Bunlar ülke genelinde olmaktan ziyade belli başlı bölgelerle sınırlı kalacaktır. Ağustos ayında ise bu konuyla alakalı tepkiler bekliyorum. Bunlar neticesinde yaz ortasında bu kararla alakalı düzenlemeler yapılabilir. Ben ülke geneline yayılacak ve tamamen uygulanacak bir süreç beklemiyorum. Bölgesel kalacaktır ve sınırı süre uygulanacaktır.

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-Konu ülke olunca çok merak edilen başka bir süreci de sormak isterim. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimden 5 ay önce çok net olarak iktidar değişimi yok yazmıştınız. Ülke yönetimine dair ilerleyen yıllarda neler bekliyorsunuz, yakında bir değişim var mı?

-Konu ülke olunca çok merak edilen başka bir süreci de sormak isterim. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimden 5 ay önce çok net olarak iktidar değişimi yok yazmıştınız. Ülke yönetimine dair ilerleyen yıllarda neler bekliyorsunuz, yakında bir değişim var mı?

Bu konuda sürpriz bir beklentim var. Hiç lafı uzatmadan çok net olarak ifade edeceğim. 2025 yılının ikinci yarısında ülkemiz bir erken seçim dönemine girecektir. 2026 yılının ilkbaharına geldiğimizde yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir yönetim kadrosu ülkemizin başında olacaktır. 

-Onur Bey madem bir öngörüde bulundunuz yine çok merak edilen bir konuyu daha sormak isterim. Takımınız Fenerbahçe çok uzun yıllardır şampiyon olamıyor, camianızın şampiyonluk hasreti ne zaman sona erecek, bir tahmininiz var mı?

Bu seneye dair umutları kırmak istemem ama maalesef ki astrolojik olarak 2024-25 sezonunda da Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını beklemiyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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