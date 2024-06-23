Hanımlar, Beyler! Astroloji Alanında Ezberler Bozuluyor! Gencecik Bir Cevher: Onur Bal

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım beni aradı ve heyecanla, “Hiç Satürnyen Astroloji diye bir şey duydun mu?” diye sordu. “Vallahi ben dünyayı çözememişim, Satürn ile hiç işim olmaz.” diye ironi yaptım. “Bak” dedi, “Satürnyen bir astrologla tanıştım ve inanmadım duyduklarıma ve bırak geleceği, geçmişteki her şey dahi direkt nokta atışı… Görüşmek ister misin?” dedi. “Olur.” dedim ve biraz sonra, telefonun diğer ucunda, konuşmalarından kişisel gelişim konusunda da çok yetkin olduğunu anladığım, ilk mesleği eczacılık olan bir beyefendi ile konuşmaya başladım. İnanılmaz güzel bir enerjisi vardı ve bu telefonun diğer tarafına kadar ulaşıyordu. Gün, saat belirledik ve tam zamanında zoom’dan bir buluşma gerçekleştirdik.

Bakın, benim hayatımda sosyal çevreme istinaden sayısız astrolog var tanıdığım ve tanıştığım. Çoğu çok da kıymetli insanlar, her ne kadar bazılarının konuya dair sokaktaki Ahmet Efendi kadar bilgileri olmasa dahi. Ama!.. Bu ama için neden ünlem koydum derseniz, Onur Bal, tek kelimeyle ŞA-HA-NE bir astrolog. İlk mesleğinin verdiği sağlıkçı ve şifacılığın da muhtemel etkisiyle ama çok da yaratılışı itibariyle kişilik özelliğinin bir getirisi olarak olayların bağlamına dair geliştirdiği bakış açısı ve tespitleriyle tek kelimeyle mükemmel bir profesyonel. Ben lafı daha fazla uzatmadan kendisine sizler için sorularımı yöneltiyorum. Dahası için ise kendisiyle internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından irtibata geçebilirsiniz.