Hangi Zootropolis Karakterisin?

Zootropolis; istediği her şeyi yapabilen, modern araç gereçlere sahip hayvanlarla dolu bir metropol animasyonu. Her biri birbirinden cool karakterlere sahip olan film, izleyiciyi son derece eğlenceli ve renkli bir hayvan dünyasına ışınlıyor. Eğer bu yapımı seyrettiyseniz zaten ne demek istediğimizi anlamış olmalısınız.

Peki bakalım, bu evrende yaşıyor olsaydınız siz hangi karakter olurdunuz?

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