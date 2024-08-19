Hangi Zootropolis Karakterisin?
Hangi Zootropolis Karakterisin?
Zootropolis; istediği her şeyi yapabilen, modern araç gereçlere sahip hayvanlarla dolu bir metropol animasyonu. Her biri birbirinden cool karakterlere sahip olan film, izleyiciyi son derece eğlenceli ve renkli bir hayvan dünyasına ışınlıyor. Eğer bu yapımı seyrettiyseniz zaten ne demek istediğimizi anlamış olmalısınız.
Peki bakalım, bu evrende yaşıyor olsaydınız siz hangi karakter olurdunuz?
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1. Hayalindeki meslek bunlardan hangisi olabilir seç bakalım!
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2. Şimdi de bunlardan hangisinin senin için daha önemli olduğunu söyle.
3. Diyelim ki girdiğin markette sıra beklerken şüpheli görünen bir kişiye rastladın. Ne yaparsın?
4. Kendine bir araç seçmeni istesek bu hangisi olurdu?
5. Cuma gecesi denilince aklına gelen ilk şey ne?
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