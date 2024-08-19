Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hangi Zootropolis Karakterisin?

etiket Hangi Zootropolis Karakterisin?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 10:31

Zootropolis; istediği her şeyi yapabilen, modern araç gereçlere sahip hayvanlarla dolu bir metropol animasyonu. Her biri birbirinden cool karakterlere sahip olan film, izleyiciyi son derece eğlenceli ve renkli bir hayvan dünyasına ışınlıyor. Eğer bu yapımı seyrettiyseniz zaten ne demek istediğimizi anlamış olmalısınız.

Peki bakalım, bu evrende yaşıyor olsaydınız siz hangi karakter olurdunuz?

Testi çözün ve öğrenin! 👇😎

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hayalindeki meslek bunlardan hangisi olabilir seç bakalım!

2. Şimdi de bunlardan hangisinin senin için daha önemli olduğunu söyle.

3. Diyelim ki girdiğin markette sıra beklerken şüpheli görünen bir kişiye rastladın. Ne yaparsın?

4. Kendine bir araç seçmeni istesek bu hangisi olurdu?

5. Cuma gecesi denilince aklına gelen ilk şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Şimdi de bir uygulama seç.

7. Asla dayanamadığın şey bunlardan hangisi?

8. Hayal ettiğin bir şey var fakat işler yolunda gitmiyor. Ne yaparsın?

9. Karar alırken arkadaş desteği senin için önemli midir?

Nick Wilde

Tebrikler, sen herkese kendini sevdiren akıllı, kurnaz ve karizmatik Nick Wilde'sın. 😎

Çünkü sende tilki kurnazlığı ve sempatikliği var. Ayrıca çalışkan ve hedef odaklı bir insansın. Bu da seni hedefe ulaşmak için yeni ve yaratıcı yollar keşfetmeye teşvik ediyor. Her zaman kurallara uygun olmasalar bile, mutlaka senin için çalışan bir yol bulabiliyorsun. İnsanlara karşı temkinli yaklaştığından çoğu kararını yalnız alıyor, bundan da bir hayli memnun görünüyorsun. Ama karşına gerçekten sevdiğin insanlar çıktığında onlara hak ettikleri değeri göstermekten de çekinmiyorsun. Zaten senin kadar öz güveni yüksek ve akıllı birinden de ancak bu beklenirdi.

Judy Hopps

Sen herkesin favorisi Judy Hopps'sun çünkü en az onun kadar çalışkan, iyimser ve adaletlisin. ✌️

Hayallerinin peşinden gitmek ve bu uğurda çok çalışmak, seninle karakterize olmuş durumda. Bu nedenle hep derslerinde başarılı olmuş, örnek davranışlar sergilemiş ve kendi bildiğin yoldan gitmişsin. Ama bu demek değil ki arkadaşlarının dediklerine değer vermiyorsun. Aksine, senin için hayatında güvenilir insanların olması ve herkesin hak ettiği gibi mutlu bir hayat yaşaması çok önemli. Dolayısıyla sık sık kendini başkalarının haklarını savunurken veya diğer insanlara hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söylerken görmek pek şaşırtıcı değil.

Gazelle

Senin gibi şık, popüler ve dost canlısı bir insanı da ancak Shakira'nın seslendirdiği Gazelle yansıtabilirdi. 😘🎉

Çünkü sende şeytan tüyü var. Bir de üstüne fiziksel güzelliğin ile kalbinin temizliği eklenince seni sevmemek mümkün değil de ne? Kendinden emin davranışların ve her şeye olumlu bakma halin çevreni de iyi şekilde etkiliyor. Bu nedenle etrafında dost diyebileceğin, pek çok insan biriktirmiş durumdasın. Ayrıca alımlı ve çekici bir insan olduğundan karşındakileri nasıl etkileyeceğini de çok iyi biliyorsun. Yine de bu durum seni alçakgönüllü davranmaktan ve haksızlığa uğrayanların sesi olmaktan alamıyor. Harikasın! 👏

10. Bogo

Sen bizim disiplinli, otoriter ve kaslı dedektifimiz Bogo'sun. 💪

Hayatın boyunca hiç kimsenin yardımına gerek duymadan olduğun yere gelmişsin, bu da seni pek çok açıdan güçlü kılmış. Dolayısıyla karar alırken başkalarının fikirlerine pek ihtiyaç duymuyorsun. Ama biraz sabırsız olduğundan bazen ani karar alabiliyor, ardından da pişman olabiliyorsun. Yine de yaşadığın sorunlar seni yıldırmıyor çünkü çok çalışarak her şeyin mümkün olduğunu biliyorsun. Bu nedenle de yılmadan yola devam ediyor, hedeflerine saygı gösteriyor ve standartlarından ödün vermiyorsun. Zaman zaman körü körüne inandığın düşünceler seni zora soksa da işlerin üstesinden gelmenin bir yolunu bulacağına eminiz.

Flash

Verdiğin cevaplar senin Flash kadar nazik, arkadaş canlısı fakat bir o kadar da tembel olduğunu gösteriyor. 🤣

Çünkü işleri kendi hızında yapmayı seviyor, aceleye getirmekten hiç ama hiç hoşlanmıyorsun. İnsanlar senin bu davranışına zaman zaman sinirlense de sen sakinlikten ve dinginlikten hoşlanan birisin. Ayrıca çok iyi kalpli ve sempatiksin. Dolayısıyla bu ağırlığın yüzünden çıkan sorunları, bir gülücük veya sevimli bir bakışla kolayca bertaraf edebiliyorsun. E tabi bir de harika bir mizah anlayışın olduğundan insanlara kendini kolayca sevdiriyorsun. Yani senin çevrendeki herkes kendini aşırı şanslı hissediyor. 😊

Finnick

Sen Zootropolis'in sessiz ve tehlikeli Finnick karakteri gibisin. Senin kadar sevimli ve zararsız görünen fakat içten içe çok zeki ve şeytani olan az kişi var. 😎

Sen hafife alınmayı ve görünmez olmayı kendin tercih ediyorsun. Çünkü bu şekilde çok daha rahat hareket ediyorsun. İnsanlar senden hiçbir zaman kötü bir şey beklemiyor, bu da seni fazlasıyla tehlikeli biri haline getiriyor. Çünkü gözünü bile kırpmadan insanları gerekli yerlere şikayet edebiliyor, haksızlıklar karşısında zeki hamleler alabiliyor, kimse fark etmeden bir sürü büyük iş başarabiliyorsun. Neyin ne olduğunun çok iyi farkında olman ve insanların yüzüne oynaman da seni bir hayli kurnaz yapıyor. Ama bu senin kötü biri olduğunu göstermiyor, aksine zor durumlarda insanları alt etmeni kolaylaştırıyor. 👏

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın