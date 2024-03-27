Hangi Yeşilçam Filmi Senin Hayatını Anlatıyor?
Hangi Yeşilçam Filmi Senin Hayatını Anlatıyor?
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasından sana en uygun olanı bulmak için sorularımıza cevap ver. Her soruda kendine en yakın seçeneği işaretle ve sonunda hangi Yeşilçam klasiğinin senin hayat hikayene en uygun olduğunu öğren!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Bir arkadaşınla tartıştın, ilk hamlen ne olur?
2. Tatilde en çok ne yapmayı seversin?
3. Tipik bir Pazar günün nasıl geçer?
4. Hayat felsefen nedir?
5. Bir zaman makinen olsa hangi döneme gitmek isterdin?
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6. Arkadaş çevren sana hangi lakabı takmıştır?
7. En sevdiğin Yeşilçam müziği hangisi?
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