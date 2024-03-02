Hangi Yatırım Aracı Sana Göre?
Hangi Yatırım Aracı Sana Göre?
Bize biraz yatırım alışkanlıklarından bahset, hangi yatırım aracının sana daha uygun olduğunu söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım hayalindeki tatilde kendini bu görsellerden hangisinde hayal ediyorsun?
2. Peki senin harcama alışkanlıkların daha çok hangisine yakın?
3. Risk almayı seven bir insan mısın diye sorsak?
4. Şimdi de bu aktivitelerden birini seçmeni istiyoruz!
5. Uzun vadede kendine nasıl bir finansal hedef koydun?
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6. O zaman söyle bakalım, senin finansal bilgi kaynağın bunlardan hangisi?
7. Peki piyasa ya da senin yatırım yaptığın enstrüman düşüşe geçince bu tepkilerden hangisini veriyorsun?
8. Son olarak söyle bakalım, senin yatırım vadeni en iyi tanımlayan seçenek hangisi?
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