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Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?

etiket Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 09:31

Sen bize kendini anlat, biz de sana hangi Ters Yüz 2 karakteri olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Yeni bir işe başlarken genellikle nasıl hissedersin?

2. Bir arkadaşının büyük bir projesi seçildi, ne düşünürsün?

3. Yeni bir şey öğrenmeye başladığında seni bunlardan hangisi daha çok zorlar?

4. Bir grup içindeyken genellikle nasıl davranırsın?

5. Bir sınavdan düşük not aldın, ne yaparsın?

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6. Senin için bir projede başarılı olmak için en önemli şey nedir?

6. Senin için bir projede başarılı olmak için en önemli şey nedir?

7. Bir tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsın?

8. Gelecekle ilgili en büyük korkun ne?

Kesinlikle Embarrassment!

Yani bir diğer ismi ile Utanç! Kabul edelim sen ortamlarda oldukça utangaçsın. Aslında vakit geçirdikçe yeni insanlara ve ortamlara alışıyor ve açılıyorsun ama bir şeye ilk defa dahil olduğunda utancın daha ağır basıyor. Zaman zaman da düşüncelerini ve duygularını paylaşmakta çekiniyorsun. Aslında utanılacak hiçbir şey yok!

Kesinlikle Ennui!

Yani bir diğer ismi ile Bıkkınlık! Kabul edelim sen ara sıra o kadar çok sıkılıyorsun ki hayatında yeni bir şeye asla tahammülün kalmıyor. İçindeki o bıkkınlığı ve can sıkıntısını bir kenarıya atıp kendine gelmen gerekiyor. Çünkü biliyoruz, senin içinde o enerji var sadece dışarıya çıkartman gerekiyor!

Kesinlikle Envy!

Bir diğer ismi ile Kıskançlık. Evet sen tamamen kıskanç biri değilsin ama bazen kendi içinde başardıklarını görmüyor ve dışarıya göre kendini daha yetersiz hissederek zaman zaman kıskanabiliyorsun. Kıskançlık azim için gerekli olsa da fazlası biraz zarar. Aynaya baktığında aslında hiç kıskanmana gerek olmadığını da fark edeceksin!

Kesinlikle Anxiety!

Yani bir diğer ismiyle Anksiyete! Senin telaşın bazen çok ağır basıyor ve aslında yapabileceklerini gölgeliyor. Kendine güvenin azalıyor ama her şeyi yapabileceğini biliyoruz. İhtiyacın olan tek şey biraz daha özgüven çünkü senin yapamayacağın şey yok!

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