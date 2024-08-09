Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?
Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?
Sen bize kendini anlat, biz de sana hangi Ters Yüz 2 karakteri olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Yeni bir işe başlarken genellikle nasıl hissedersin?
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2. Bir arkadaşının büyük bir projesi seçildi, ne düşünürsün?
3. Yeni bir şey öğrenmeye başladığında seni bunlardan hangisi daha çok zorlar?
4. Bir grup içindeyken genellikle nasıl davranırsın?
5. Bir sınavdan düşük not aldın, ne yaparsın?
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