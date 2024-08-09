Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?

Yani bir diğer ismi ile Bıkkınlık! Kabul edelim sen ara sıra o kadar çok sıkılıyorsun ki hayatında yeni bir şeye asla tahammülün kalmıyor. İçindeki o bıkkınlığı ve can sıkıntısını bir kenarıya atıp kendine gelmen gerekiyor. Çünkü biliyoruz, senin içinde o enerji var sadece dışarıya çıkartman gerekiyor!