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Hangi Temizlik Yöntemi Tam Senlik?

Hangi Temizlik Yöntemi Tam Senlik?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 10:01

Temizlik herkesin istese de istemese de yapması gereken ev işlerinden. Ama neyse ki herkesin temizlik anlayışı da temizlikten beklentisi de o kadar farklı ki, hepimiz kendimizce en doğru yöntemi zamanla bulabiliyoruz. Peki söz konusu temizlik yöntemi olduğunda, sence sen doğru yolda mı ilerliyorsun?

Haydi testi çöz ve aslında uygulaman gereken temizlik şeklini öğren! 😎

1. Önce şu kritik soruyla başlayalım, temizlik yapmayı seviyor musun?

2. Peki sıradan bir temizlik gününe aşağıdakilerden hangisi gibi başlarsın?

3. Temizlik yaparken müzik dinlemeyi sever misin?

4. Temizlik malzemesi denilince aklına ne gelir?

5. Sence detaycı bir temizlik anlayışın mı var?

6. Temizlik yaparken genelde izlediğin yöntem ne?

7. Temizlik yaparken yardım alır mısın?

8. Senin için ideal temizlik süresi nedir?

9. Şimdi de temizlikte en çok dikkat ettiğin şeyi söyle bakalım.

10. Temizlik sonunda kendini nasıl bir halde bulursun?

Geleneksel yöntemler uygulamak

Sen rutinlerine ve alışkanlıklarına bağlı, detaycı bir insansın. Bu nedenle senin için temizlik demek, mutluluk demek. Adeta meditasyon yapar gibi temizlik yaptığından, her köşeyi pırıl pırıl yapmaktan aşırı haz duyuyorsun. Uzun yıllardır denenmiş geleneksel yöntemleri uyguladığından, hangi kire nasıl yaklaşman gerektiğini biliyorsun. E tabii bu da her işte hem pratik hem de iyi olmanı sağlıyor. Sen zaten ne yapacağını çözmüşsün, bunu söylemek bize düşmez. Tebrikler! 👏

Kimsenin duymadığı pratik teknikler ve ürünler kullanmak

Senin tam bir doğa tutkunu olduğunu söylesek sanırım yanılmayız. Çünkü hayatının diğer alanlarında olduğu gibi, söz konusu temizlik olduğunda da çevreye duyarlı seçimler yapmayı seviyorsun. Bununla birlikte ev yapımı özel reçeteler hazırlamaktan da fazlasıyla keyif alıyorsun. Hal böyle olunca, senin için temizlik de her seferinde yepyeni bir deneyime dönüşüyor ve evi pırıl pırıl yapmak çocuk oyuncağı haline geliyor. Bu nedenle ihtiyacın olan şey bu konudaki bilgi birikimini artırmaya devam etmek. ♻️

Teknolojik cihazlardan faydalanmak

Senin temizlikten keyif aldığın veya mecbur kalmadıkça temizlik yaptığın pek söylenemez. Aslında basit rutinler geliştirmeye heveslisin ama bunu sırf yaşam alanın sağlıksız olmasın diye yapıyorsun. Temizliğin bir görev olduğunu biliyor ve ona aynı işe yaklaşır gibi yaklaşıyorsun. Bu nedenle senin asıl ihtiyacın, aslında hayatı kolaylaştıran ve temizliği daha pratik hale getiren ekipmanlardan faydalanmak. İşin içine biraz teknoloji ve biraz kaliteli temizlik ürünü eklediğinde hiç de zorlanmayacağına eminiz. 💪

Profesyonel hizmet almak

Sen hayatında asla elini bir şeye sürmemesi gereken o 'premses'lerdensin. Dolayısıyla temizlik yapmak veya temizlik yapılan herhangi bir yerin yakınında olmak sana yaramıyor. Pisliği sevmesen de temizlikten hiç ama hiç anlamıyorsun, bu nedenle de öyle dağınık dağınık oturmayı temizlik yapmaya yeğliyorsun. Ama böyle yaşanmayacağının sen de farkındasın. O yüzden sen yapamıyorsan bile bu işi profesyonel olarak yapan insanlardan destek alabilir ve ufak tefek de olsa evin günlük düzenini korumanı sağlayacak alışkanlıklar geliştirmeye bakabilirsin. Sana bu yolda başarılar dileriz. 👸🏼💅

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