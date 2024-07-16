Hangi Temizlik Yöntemi Tam Senlik?
Hangi Temizlik Yöntemi Tam Senlik?
Temizlik herkesin istese de istemese de yapması gereken ev işlerinden. Ama neyse ki herkesin temizlik anlayışı da temizlikten beklentisi de o kadar farklı ki, hepimiz kendimizce en doğru yöntemi zamanla bulabiliyoruz. Peki söz konusu temizlik yöntemi olduğunda, sence sen doğru yolda mı ilerliyorsun?
Haydi testi çöz ve aslında uygulaman gereken temizlik şeklini öğren! 😎
1. Önce şu kritik soruyla başlayalım, temizlik yapmayı seviyor musun?
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