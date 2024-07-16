Hangi Temizlik Yöntemi Tam Senlik?

Sen hayatında asla elini bir şeye sürmemesi gereken o 'premses'lerdensin. Dolayısıyla temizlik yapmak veya temizlik yapılan herhangi bir yerin yakınında olmak sana yaramıyor. Pisliği sevmesen de temizlikten hiç ama hiç anlamıyorsun, bu nedenle de öyle dağınık dağınık oturmayı temizlik yapmaya yeğliyorsun. Ama böyle yaşanmayacağının sen de farkındasın. O yüzden sen yapamıyorsan bile bu işi profesyonel olarak yapan insanlardan destek alabilir ve ufak tefek de olsa evin günlük düzenini korumanı sağlayacak alışkanlıklar geliştirmeye bakabilirsin. Sana bu yolda başarılar dileriz. 👸🏼💅