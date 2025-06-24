Hangi Komik WhatsApp Sticker’ı Senin Ruh Halini Anlatıyor?

Bu pankartın sadece stickerı değil, posteri falan olması lazım! O kadar gerekli bizce de. Hayatında tek bir eyleme katılma şansın olsa, bu sadece 'Yaşasın kafein!' diye haykırabileceğin bir eylem olurdu... İşte bu kadar bağımlısın kahveye. Üstelik bu sticker senin her şeyden sıyrılma yöntemin. Biri bir şey sorduğunda bu sticker'ı gönderip, kabuğuna çekiliyorsun. Bazen de insan sadece kendiyle baş başa kalıp kahve içmek istiyor! Ne olmuş yani?