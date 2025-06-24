Hangi Komik WhatsApp Sticker’ı Senin Ruh Halini Anlatıyor?
Bazen yaşadıklarımızı sadece kelimelerle anlatmak işkence oluyor... İşte tam bu noktada WhatsApp sticker'ları devreye giriyor! Kimi bizi gülmekten yerlere yatırırken, kimi de ruh halimizi tek karede özetliyor. Bu testte, seni en iyi yansıtan o ikonik sticker'ı bulacağız.
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1. İlk soruyla başlayalım. WhatsApp'da kaç tane sticker'ın var?
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2. Sticker seçerken genelde neye dikkat edersin?
3. Biri sana mesajlaşırken random eşliğinde laf soktu... Tepkin ne olur?
4. WhatsApp grubunda çok hararetli bir tartışma dönüyor. O an ne yapıyor olursun?
5. Ruh sağlığını bir cümleyle anlat desek...
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6. En çok hangi durumda sticker atasın gelir?
7. Şu an tam seni yansıtan sticker'ı seç!
8. Bu aralar sabah rutinin nasıl?
"Bakma Güldüğüme İçim Alev Alev." Sticker.
Burhan Altıntop Sticker.
"Nasıl Bir Makaranın İçindeyim Lan Ben." Sticker.
Aslı Sütçüoğlu Sticker.
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