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Hangi Komik WhatsApp Sticker’ı Senin Ruh Halini Anlatıyor?

etiket Hangi Komik WhatsApp Sticker’ı Senin Ruh Halini Anlatıyor?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 16:30

Bazen yaşadıklarımızı sadece kelimelerle anlatmak işkence oluyor... İşte tam bu noktada WhatsApp sticker'ları devreye giriyor! Kimi bizi gülmekten yerlere yatırırken, kimi de ruh halimizi tek karede özetliyor. Bu testte, seni en iyi yansıtan o ikonik sticker'ı bulacağız. 

Testi çözmeye başla! 

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1. İlk soruyla başlayalım. WhatsApp'da kaç tane sticker'ın var?

2. Sticker seçerken genelde neye dikkat edersin?

3. Biri sana mesajlaşırken random eşliğinde laf soktu... Tepkin ne olur?

4. WhatsApp grubunda çok hararetli bir tartışma dönüyor. O an ne yapıyor olursun?

5. Ruh sağlığını bir cümleyle anlat desek...

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6. En çok hangi durumda sticker atasın gelir?

7. Şu an tam seni yansıtan sticker'ı seç!

8. Bu aralar sabah rutinin nasıl?

"Bakma Güldüğüme İçim Alev Alev." Sticker.

"Bakma Güldüğüme İçim Alev Alev." Sticker.

Senin bu aralar ruh halinden anlaşılıyor ki, dışarıya gülücük saçsan da içinde yangınlar var! Etrafındakiler seni çok neşeli görse bile gece kendinle yalnız kaldığın an duygusal bir bombaya dönüşüyorsun. Küçük bir laf bile bu aralar senin kalbini kırmaya yetiyor. Etrafa karşı güçlü durman harika ama kimseye bunu borçlu değilsin. Bırak, senin derdini dileyen insanlar yanında kalsın. Kimse için üzülmeye değmez, keyfine bak!

Burhan Altıntop Sticker.

Burhan Altıntop Sticker.

Burhan Altıntop stickerı senin ruh halini anlatan en iyi sticker... Bu aralar her şey üstüne geliyor ve kendini tıpkı bir kader mahkumu gibi hissediyorsun. 'Artık hayatımda güzel şeyler olsun!' isyanını duyar gibiyiz. Unutma ki, bu hayatta her şey geçici. Bugün canını çok sıkan şeyler yarın bir bakmışsın umurunda değil. Senin de yüzün elbette gülecek, sadece karmanı bekle!

"Nasıl Bir Makaranın İçindeyim Lan Ben." Sticker.

"Nasıl Bir Makaranın İçindeyim Lan Ben." Sticker.

Bu ponçik sticker hissettiklerinin tercümanı olmuş! Cevaplarından anladığımıza göre bu aralar canını sıkacak şeyler yaşamışsın ve resmen hayata karşı umudun kalmamış. Üstünde bir boş vermişlik var. O yüzden bu sticker bu aralar her mesajında mevcut! Zaman zaman böyle hissettiren anlar çoğalabilir. Önemli olan ruh ve akıl sağlığını geçici şeyler için harcamamak. Emin ol, bir süre sonra hissettiğin şeylere çok güleceksin!

Aslı Sütçüoğlu Sticker.

Aslı Sütçüoğlu Sticker.

Bu pankartın sadece stickerı değil, posteri falan olması lazım! O kadar gerekli bizce de. Hayatında tek bir eyleme katılma şansın olsa, bu sadece 'Yaşasın kafein!' diye haykırabileceğin bir eylem olurdu... İşte bu kadar bağımlısın kahveye. Üstelik bu sticker senin her şeyden sıyrılma yöntemin. Biri bir şey sorduğunda bu sticker'ı gönderip, kabuğuna çekiliyorsun. Bazen de insan sadece kendiyle baş başa kalıp kahve içmek istiyor! Ne olmuş yani?

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