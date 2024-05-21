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Hangi Klasik Anne Sözü Sana Yazılmış?

etiket Hangi Klasik Anne Sözü Sana Yazılmış?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:31

Anne sözleri, yaşamımız boyunca bize rehberlik eden, içimize işleyen güçlü sözlerdir. Şimdi teste başlayalım ve senin için hangi klasik anne sözünün yazıldığını keşfedelim👇🏻

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1. Başlıyoruz! Sen nasıl bir çocuktun?

2. Dersle aran nasıldı?

3. Annene karakter olarak ne kadar benziyorsun? Puanla!

4. Peki, çevrenizdekiler fiziksel olarak sizi birbirinize benzetiyorlar mı?

5. Annen en çok neye sinirlenir?

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6. Annenle birlikte yapmayı en çok sevdiğin şey hangisi?

7. Annen aşağıdaki tatlılardan hangisini seçerdi?

8. Son olarak, bunlardan hangisi anneni daha çok mutlu eder?

Hiç sözümü dinlemiyorsun, sen bi hasta ol soracağım ben sana!

O, senin sağlığını düşünüyor. Çünkü anneler, her zaman çocuklarının sağlığını korumak ister. Senin kendini sıcak tutmayı unutman durumunda hasta olacağın ve annenin en çok üzülen kişi olacağı bir gerçek. Onun uyarılarına kulak asman, sağlıklı ve mutlu kalman için önemli. Unutmamalısın ki, annen senin en büyük destekçin ve sağlığını senden bile çok önemsiyor.

Ben sana değil çevreye güvenmiyorum.

Anne olmak, sevginin yanı sıra, endişe ve koruma içgüdüsünün de bir ifadesidir. Bir anne, çocuğunu kötülüklerden korumak için her zaman tetikte olur. Bu nedenle, çocuğunu dış dünyanın olası tehlikelerinden korumak ister ve çevreye güvenmekte zorlanır. Çünkü çevre, her zaman güvenilir değildir. Anneler haklıdır :)

Nereye koyduysan oradadır.

Sahi bu olay nasıl yaşanıyor hala insanlık olarak gizemini aydınlatabilmiş değiliz. Bir şeyi ararsın asla bulamazsın  Annen 'Nereye koyduysan oradadır' lafını gelir söyler ve eliyle koymuş gibi senin o kaybolan eşyanı bulur. Çok garip ve değişik bir andır sadece anneyle yaşanır.

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