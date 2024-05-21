Hangi Klasik Anne Sözü Sana Yazılmış?

O, senin sağlığını düşünüyor. Çünkü anneler, her zaman çocuklarının sağlığını korumak ister. Senin kendini sıcak tutmayı unutman durumunda hasta olacağın ve annenin en çok üzülen kişi olacağı bir gerçek. Onun uyarılarına kulak asman, sağlıklı ve mutlu kalman için önemli. Unutmamalısın ki, annen senin en büyük destekçin ve sağlığını senden bile çok önemsiyor.