Hangi Klasik Anne Sözü Sana Yazılmış?
Hangi Klasik Anne Sözü Sana Yazılmış?
Anne sözleri, yaşamımız boyunca bize rehberlik eden, içimize işleyen güçlü sözlerdir. Şimdi teste başlayalım ve senin için hangi klasik anne sözünün yazıldığını keşfedelim👇🏻
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1. Başlıyoruz! Sen nasıl bir çocuktun?
2. Dersle aran nasıldı?
3. Annene karakter olarak ne kadar benziyorsun? Puanla!
4. Peki, çevrenizdekiler fiziksel olarak sizi birbirinize benzetiyorlar mı?
5. Annen en çok neye sinirlenir?
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