Hangi Fenomenle Sosyal Medyada Kanka Olurdun?
Bazen bir story görüyorsun ve “Bu çocuk tam ben” diyorsun. Bazen bir tweette kendi iç sesini duyuyorsun. Ya da bir videoyu izlerken “Bunu ben çeksem bu kadar olurdu.” diye içinden geçiriyorsun. İşte bu sese kulak verdik ve hangi sosyal medya fenomeni ile kanka olabileceğini öğrenebileceğin bir test hazırladık!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlıyoruz! Konserde veya farklı bir etkinlikte video ve fotoğraf çekiyor musun?
4. Yeni biriyle tanıştığında sosyal medya hesaplarında neyi kontrol ediyorsun?
5. Bir video ya da fotoğraf paylaşmak istiyorsun ama genel paylaşımlarından epey farklı. Yine de paylaşır mısın?
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6. Instagram'da bir fenomenin o gün paylaştığın hikayeleri izlediğini fark ettin. Ne yaparsın?
7. Yakın çevren en çok hangi paylaşımlarını beğeniyor?
8. Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" kısmına ne sıklıkta hikaye yüklüyorsun diye sorsak?
9. Sosyal medyada hiç tanımadığın birinin içeriği seni etkiledi ve onu sessizce takip ettin. Sonra?
10. Gizemli soru: Bir kart seç bakalım!
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11. Arka arkaya 3 hikaye atınca içinden geçen cümle ne olur?
Addison Rae!
MrBeast!
Zach King!
Kurtis Conner!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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