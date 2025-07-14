Hangi Fenomenle Sosyal Medyada Kanka Olurdun?

Zach’in yaptığı sihirli kısa videoları sadece efektleri iyi diye izlemiyorsun. Sen arkasındaki sabrı, detayı ve planlamayı da fark ediyorsun. Kendin o kadar uğraşır mısın? Belki hayır. Ama o kadar uğraşana saygın büyük. Onunla arkadaş olsanız birlikte içerik çekmezsiniz belki ama o sana fikirlerini anlatırken sen ona “Şuraya küçük bir detay koysan daha da tatlı olur.” gibi şeyler söylersin ve bu da onun hoşuna gider. Çünkü sen dikkatli bir izleyicisin. İkiniz de lafı uzatmadan konuşan ama birbirinizi anlayan tiplersiniz. Çok sesli değil ama net bir iletişiminiz olurdu.