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Hangi Fenomenle Sosyal Medyada Kanka Olurdun?

etiket Hangi Fenomenle Sosyal Medyada Kanka Olurdun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 15:31

Bazen bir story görüyorsun ve “Bu çocuk tam ben” diyorsun. Bazen bir tweette kendi iç sesini duyuyorsun. Ya da bir videoyu izlerken “Bunu ben çeksem bu kadar olurdu.” diye içinden geçiriyorsun. İşte bu sese kulak verdik ve hangi sosyal medya fenomeni ile kanka olabileceğini öğrenebileceğin bir test hazırladık!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlıyoruz! Konserde veya farklı bir etkinlikte video ve fotoğraf çekiyor musun?

4. Yeni biriyle tanıştığında sosyal medya hesaplarında neyi kontrol ediyorsun?

5. Bir video ya da fotoğraf paylaşmak istiyorsun ama genel paylaşımlarından epey farklı. Yine de paylaşır mısın?

5. Bir video ya da fotoğraf paylaşmak istiyorsun ama genel paylaşımlarından epey farklı. Yine de paylaşır mısın?
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6. Instagram'da bir fenomenin o gün paylaştığın hikayeleri izlediğini fark ettin. Ne yaparsın?

6. Instagram'da bir fenomenin o gün paylaştığın hikayeleri izlediğini fark ettin. Ne yaparsın?

7. Yakın çevren en çok hangi paylaşımlarını beğeniyor?

8. Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" kısmına ne sıklıkta hikaye yüklüyorsun diye sorsak?

9. Sosyal medyada hiç tanımadığın birinin içeriği seni etkiledi ve onu sessizce takip ettin. Sonra?

10. Gizemli soru: Bir kart seç bakalım!

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11. Arka arkaya 3 hikaye atınca içinden geçen cümle ne olur?

Addison Rae!

Addison Rae!

Addison’ın sosyal medyadaki hali dışarıdan bakınca tam influencer gibi duruyor ama sen onun daha sakin ve daha kendi halinde tarafıyla iyi anlaşırdın. O dans videoları, şarkıları, kırmızı halı pozları falan ayrı mesele… Ama sen asıl arkada dönen 'Ben aslında ne yapıyorum bilmiyorum ama iyi hissediyorum.' kafasını anlıyorsun. Seninle kanka olsa beraber bir şey üretmek gibi derdiniz olmazdı. Daha çok “Bu hikayeye şunu mu yazsam?” diye birbirinize danışırdınız. O arada kahve içer, arka fonda TikTok akarken dünyadan kopardınız. Sen fazla ciddileşmeyen, küçük şeylerden keyif alan biriysen Addison’la gayet iyi geçinirsin.

MrBeast!

MrBeast!

Büyük laflar etmeyi sevmiyorsun ama planlı programlı insanları da takdir ediyorsun. MrBeast’in “Herkesin ilgisini çekecek ama altında mantıklı bir sistem olacak.” kafası sana şaşırtıcı şekilde yakın gelebilir. Herkes onun para dağıtma videolarını konuşurken sen “Bu çocuk prodüksiyonu epey zengin kurmuş.” kısmına odaklanırsın. Beraber kanka olsanız büyük prodüksiyonlar yapmazsınız ama o bir fikir atar, sen onu gerçeğe dönüştürmenin yollarını kurcalarsın. Çok eğlenmesen bile o süreç seni tatmin eder. Aranızdaki ilişki eğlenceden çok işleyen bir iletişim olurdu. Birbirinizin sınırlarına saygılı ama destekleyici!

Zach King!

Zach King!

Zach’in yaptığı sihirli kısa videoları sadece efektleri iyi diye izlemiyorsun. Sen arkasındaki sabrı, detayı ve planlamayı da fark ediyorsun. Kendin o kadar uğraşır mısın? Belki hayır. Ama o kadar uğraşana saygın büyük. Onunla arkadaş olsanız birlikte içerik çekmezsiniz belki ama o sana fikirlerini anlatırken sen ona “Şuraya küçük bir detay koysan daha da tatlı olur.” gibi şeyler söylersin ve bu da onun hoşuna gider. Çünkü sen dikkatli bir izleyicisin. İkiniz de lafı uzatmadan konuşan ama birbirinizi anlayan tiplersiniz. Çok sesli değil ama net bir iletişiminiz olurdu.

Kurtis Conner!

Kurtis Conner!

Sen çok konuşan biri olmayabilirsin ama yorum yapmayı seviyorsun. Özellikle saçma şeylere hafif ciddi ve hafif alaycı şekilde yaklaşan insanlara ayrı bir yakınlık duyuyorsun. Kurtis’in de tam böyle bir tarafı var. İzlediği şeylere “Bu ne ya?” derken bile eğleniyor ama zeka barındırmadan da geçmiyor. Sen onunla kanka olsan muhtemelen birlikte video çekmezsiniz ama saatlerce YouTube videoları izleyip saçma yorumlar yaparsınız. Arada bir de 'Bu konuda bir şey yapsana sen.' dersin ve o da yapar. Çünkü seni ciddiye alır. İkiniz için de mesele popülerlik değil. İyi anlaşmak, kafa yoracak bir şey bulmak.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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