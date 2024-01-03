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Hangi Doğum Kontrol Yöntemi Sana Uygun?

etiket Hangi Doğum Kontrol Yöntemi Sana Uygun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 20:01

Testi çöz, hangi doğum kontrol yönteminin sana uygun olduğunu söyleyelim!

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1. İlk olarak regl döngün düzenli mi?

2. Daha önce bu konuyla ilgili ilaç kullandın mı?

2. Daha önce bu konuyla ilgili ilaç kullandın mı?

3. Hiç hastalık geçirdin mi?

4. Peki söz konusu seks olduğunda dikkatli biri misin?

5. Birden fazla partnerin var mı?

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6. Gelelim kontrollere! Testlerini ve kontrollerini düzenli olarak yaptırır mısın?

7. Son olarak hiç hamilelik yaşadın mı?

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Prezervatif!

Prezervatif!

Prezervatif, senin için yeterli olacaktır. Zaten fazlasıyla bilinçli, kendine ve sağlığına önem veren birisin. Düzenli kontrollerini yaptırıyor ve riske girmiyorsun. Partnerinin korunması seni rahatlatacaktır.

Doğum kontrol hapları!

Doğum kontrol hapları!

Aslında genel anlamda bu konuda dikkatsiz biri değilsin ama bazen algın kayabiliyor. Tedbirsiz davrandığın da olabiliyor. Bu yüzden sana en uygun doğum kontrol yöntemi haplar! Haplarını almayı unutmamak için alarmını kur lütfen!

Spiral!

srv.onedio.com

En eski doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral tam da sana uygun. Çünkü biraz tedbirsizsin. Zorda kalmamak ve sıkıntı yaşamamak adına doğum kontrol yöntemleri arasında spirali deneyebilirsin.

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