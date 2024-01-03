Hangi Doğum Kontrol Yöntemi Sana Uygun?
Hangi Doğum Kontrol Yöntemi Sana Uygun?
Testi çöz, hangi doğum kontrol yönteminin sana uygun olduğunu söyleyelim!
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1. İlk olarak regl döngün düzenli mi?
2. Daha önce bu konuyla ilgili ilaç kullandın mı?
3. Hiç hastalık geçirdin mi?
4. Peki söz konusu seks olduğunda dikkatli biri misin?
5. Birden fazla partnerin var mı?
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6. Gelelim kontrollere! Testlerini ve kontrollerini düzenli olarak yaptırır mısın?
7. Son olarak hiç hamilelik yaşadın mı?
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