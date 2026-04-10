Hangi Distopya Filmisin?

Hangi Distopya Filmisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.04.2026 - 11:46

Distopya dünyaları sadece karanlık gelecek senaryoları değil, aynı zamanda insan doğasının derinliklerini yansıtan aynalardır. Peki sen böyle bir dünyada nasıl bir rol üstlenirdin? Kurallara uyan biri mi, sistemi sorgulayan biri mi yoksa hayatta kalmak için strateji geliştiren biri mi? Bu testte verdiğin cevaplara göre hangi distopya filmine ait olduğunu söylüyoruz!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah uyandığında seni en çok motive eden şey ne olur?

4. Otorite figürlerine karşı tutumun nasıl?

5. Kalabalık bir ortamda genelde nasılsın?

6. En büyük korkun ne?

7. Bir kriz anında ne yaparsın?

8. Sana göre en önemli değer hangisi?

9. Kurallar hakkında ne düşünüyorsun?

10. Kendini daha çok nasıl tanımlarsın?

The Hunger Games

Senin içinde güçlü bir hayatta kalma içgüdüsü ve sistemin kurallarını anlama becerisi var. Kaotik bir dünyada bile nerede durman gerektiğini biliyorsun. Gerektiğinde uyum sağlayarak, gerektiğinde ise stratejik hamlelerle öne çıkıyorsun. Bu seni hem tehlikeli hem de etkili bir oyuncu haline getiriyor. Aynı zamanda duygusal bağların da güçlü. Tıpkı bu evrendeki karakterler gibi, sadece kendin için değil başkaları için de mücadele ediyorsun. Bu durum seni zaman zaman zor kararlar almaya itse de seni insan yapan da tam olarak bu. Ancak dikkat etmen gereken nokta şu: Sistem içinde kaybolmak. Kontrolü elinde tutmak isterken, sistemin seni kontrol etmesine izin verebilirsin. Dengenin anahtarı, ne zaman savaşacağını ve ne zaman geri çekileceğini bilmek.

The Matrix

Sen sorgulayan bir zihne sahipsin. Sana sunulan gerçekliği olduğu gibi kabul etmek yerine, arkasındaki anlamı çözmeye çalışıyorsun. Bu da seni sıradanlıktan uzaklaştırıp daha derin bir farkındalık seviyesine taşıyor. Günlük hayatında da yüzeyde görünenle yetinmeyen bir yapın var. İnsanları, olayları ve hatta kendini sürekli analiz ediyorsun. Bu bazen seni yalnızlaştırsa da aslında seni daha bilinçli biri yapıyor. Ama unutma: Her gerçeği bilmek zorunda değilsin. Bazen fazla sorgulamak seni yıpratabilir. Gerçek ile huzur arasında denge kurmayı öğrenmek, senin için en büyük gelişim alanı.

Divergent

Sen doğuştan bir kuralları sorgulayıcısın. Sana dayatılan kimlikleri kabul etmek yerine kendi yolunu çizmeyi tercih ediyorsun. Bu seni özgür kılıyor ama aynı zamanda sistem için “tehlikeli” biri haline getiriyor. İçinde güçlü bir bağımsızlık arzusu var. Hayatında seni sınırlayan her şeyi fark eder ve buna karşı durursun. Bu yönünle ilham verici olsan da zaman zaman yalnız hissetmen çok normal. Senin yolculuğun, kendini bulma yolculuğu. Ama unutma: Her savaş dışarıda verilmez. Bazen en büyük devrim, kendi içindeki dengeyi kurmaktır.

Mad Max: Fury Road

Sen kaotik ortamlarda bile ayakta kalabilen birisin. Belirsizlik seni korkutmaz, aksine adapte olmanı sağlar. Hızlı düşünür, hızlı karar verirsin ve bu seni kriz anlarının vazgeçilmez insanı yapar. Hayat senin için net kurallardan çok anlık fırsatlardan oluşur. Bu yüzden spontane ve özgür bir yapın var. Ancak bu durum bazen seni istikrardan uzaklaştırabilir. Senin en büyük gücün dayanıklılığın. Ama unutma: Sürekli hayatta kalmaya çalışmak, yaşamayı unutmana neden olabilir. Bazen durup nefes almak da bir stratejidir.

İlgini çekebilir:

