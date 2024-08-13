Hangi Arabalar Karakterisin?

Sen, rahat ve huzurlu bir yaşamı tercih ediyorsun. Doğayla iç içe, sakin ve dingin bir hayat senin için ideal. Başkalarına huzur ve mutluluk getiren bir yapın var. İnsanlar senin yanındayken kendilerini rahat ve güvende hissediyor. Bu özelliklerinde sen tıpkı Sally'e benziyorsun!