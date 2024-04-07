Sezonu Açan Cemal Can'dan Geyik Besleyen Hande Erçel'e 7 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sezonu Açan Cemal Can'dan Geyik Besleyen Hande Erçel'e 7 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz tatilin keyfini çıkardı.
Şeyma Subaşı kızı Melisa ile çocukluğuna döndü.
Merve Boluğur, doğada motivasyon depoladı.
Başak Dizer, sağlıklı yaşam demeye devam etti.
Danla Bilic, yeni atını görmeye giti.
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Cemal Can havuz sezonunu açtı.
Seyahatleri bitmek bilmeyen Hande Erçel bu sefer de geyik besledi.
Hakan Sabancı da oradaydı tabii.
Gonca Vuslateri hamile arkadaşı Müge Boz ile yine çok eğlendi.
Güne gergin başlayan İrem Derici, sarı saça geri döneceğini açıkladı.
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