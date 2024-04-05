Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hande'yle Hakan'ın Japonya Çıkarmasından Göbüşlü Gonca'ya 5 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Hande'yle Hakan'ın Japonya Çıkarmasından Göbüşlü Gonca'ya 5 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
05.04.2024 - 23:44

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pınar Deniz günün keyfini müdavimi olduğu kafede çıkardı.

Pınar Deniz günün keyfini müdavimi olduğu kafede çıkardı.

Şeyma Subaşı Japonya'da içtiği Sake'lerin kilosunu vermeye ant içti.

Şeyma Subaşı Japonya'da içtiği Sake'lerin kilosunu vermeye ant içti.

Merve Boluğur, doğanın sesini dinledi.

Merve Boluğur, doğanın sesini dinledi.

Bergüzar Korel, başak burcu olanları işe almayan bir iş yeriyle anısını anlattı.

Bergüzar Korel, başak burcu olanları işe almayan bir iş yeriyle anısını anlattı.

Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece ve bebeğini görmeye hastaneye gitti.

Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece ve bebeğini görmeye hastaneye gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Başak Dizer, Kızılcık Şerbeti Fatih'i giydirdi.

Başak Dizer, Kızılcık Şerbeti Fatih'i giydirdi.

Danla Bilic, yeni atını paylaştı.

Danla Bilic, yeni atını paylaştı.

Cemal Can yeşilendi.

Cemal Can yeşilendi.

Seyahatleri bitmek bilmeyen Hande Erçel soluğu Japonya'da aldı.

Seyahatleri bitmek bilmeyen Hande Erçel soluğu Japonya'da aldı.

Hakan Sabancı da oradaydı tabii.

Hakan Sabancı da oradaydı tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gonca Vuslateri yeni hamile pozlarını paylaştı.

Gonca Vuslateri yeni hamile pozlarını paylaştı.

Çağla Şıkel ve oğulları da bugün doğayı selamlayanlardan oldu.

Çağla Şıkel ve oğulları da bugün doğayı selamlayanlardan oldu.

Şarkısı için ikinci kez kayda giren İrem Derici, yine başaramayınca dert yandı.

Şarkısı için ikinci kez kayda giren İrem Derici, yine başaramayınca dert yandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?