Hande'yle Hakan'ın Japonya Çıkarmasından Göbüşlü Gonca'ya 5 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande'yle Hakan'ın Japonya Çıkarmasından Göbüşlü Gonca'ya 5 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz günün keyfini müdavimi olduğu kafede çıkardı.
Şeyma Subaşı Japonya'da içtiği Sake'lerin kilosunu vermeye ant içti.
Merve Boluğur, doğanın sesini dinledi.
Bergüzar Korel, başak burcu olanları işe almayan bir iş yeriyle anısını anlattı.
Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece ve bebeğini görmeye hastaneye gitti.
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Başak Dizer, Kızılcık Şerbeti Fatih'i giydirdi.
Danla Bilic, yeni atını paylaştı.
Cemal Can yeşilendi.
Seyahatleri bitmek bilmeyen Hande Erçel soluğu Japonya'da aldı.
Hakan Sabancı da oradaydı tabii.
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Gonca Vuslateri yeni hamile pozlarını paylaştı.
Çağla Şıkel ve oğulları da bugün doğayı selamlayanlardan oldu.
Şarkısı için ikinci kez kayda giren İrem Derici, yine başaramayınca dert yandı.
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