Hande Erçel Vefat Eden Annesine "Ben İyiyim" Diyerek Seslendi! 10 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Vefat Eden Annesine "Ben İyiyim" Diyerek Seslendi! 10 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hadise, New York tatilinden bir dump paylaştı.
Kerimcan Durmaz'ın yeni YouTube konuğu annesi olacak.
Danla Bilic atıyla özlem giderdi.
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Murat Boz, Hadise ile bir araya geldiği New York konserinden yeni pozlar paylaştı.
Edis'ten stüdyo performansı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan bakım gecesi.
Murat Dalkılıç ve Edda Dora'dan mutluluk pozu.
Anıl İlter'den kas şov.
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Ala Tokel'den çocukluk fotoğrafı.
Aslı Enver'den kahve kaçamağı.
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