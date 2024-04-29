Hande Erçel'in Kas Şovundan Özlü Söz Hocası Cem Yılmaz'a 29 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Kas Şovundan Özlü Söz Hocası Cem Yılmaz'a 29 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, Ibiza'da yağmura yakalandı.
Danl Bilic, evden çıkmamasının sebebi oldukça net açıkladı, haklıydı da!
Berfu Yenenler, kedisiyle uyuya kalan dünya tatlısı oğlu Kuzey'i paylaştı.
Hande Erçel, kas yapmayı kafaya koydu.
Hadise, yeni şarkısına hazırlığını paylaştı.
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Aslı Enver, serginin keyfini çıkardı.
Cemal Can Canseven, sigarayı bırakalı 17 gün oldu.
Didem Soydan, yaramaz köpeğinin komik hallerini anlattı.
Yasemin Şefkatli Tatlıses, ikilzlerle markete çıktı.
Son zamanlarda göndermeleri bitmeyen Cem Yılmaz, yine özlü sözler döktürdü.
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Zeynep Bastık paydos etti.
Can Bonomo, oğlu Roman'a piyano çalmayı öğretti.
Özge Özpirinçci, rol arkadaşı Necip Memilli'yi "seninle çok işimiz var" diyerek sete kabul etti.
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