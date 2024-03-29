Hande Erçel'in Göbek Dansından Sezonu Açan Zeynep Bastık'a 29 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Göbek Dansından Sezonu Açan Zeynep Bastık'a 29 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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İrem Derici son ve büyük aşkıyla date'e çıktı.
Kerimcan Durmaz, İlkay Sercan'la stüdyoya girdi.
Hande Erçel'in keyfi pek bir yerindeydi.
Eşi Eser Yenenler'le oynadığı iki kişilik oyun Çift Terapisi turnesinde olan Berfu Yenenler, Eskişehir'e gitti.
Murat Boz, bebe mavisi kombini ve "Gözdeki Maviye" şarkısıyla kelime oyunu yaptı. Kombin güldürmedi.
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Danla Bilic, büyük köpeğinin küçük köpeğiyle imtihanını paylaştı.
Zeynep Bastık sezonu açtı.
Şeyma Subaşı halkı bu sefer de Japonya'dan selamladı.
Cem Yılmaz, köpeği Karam'a düştü.
Defne Samyeli, İsviçre tatilinde keyfe devam etti.
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Özge Gürel, Dubai'ye çabuk adapte oldu.
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