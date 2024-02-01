Hande Baladın'ı "Asitle Yakmakla" Tehdit Eden Şahsa Akıl Sağlığı Gerekçesiyle Ceza Verilmemesi Olay Oldu!

Filenin Sultanları'ndaki en güçlü ve başarılı isimlerden olan Hande Baladın'ın başı bir süredir dertte. Milli voleybolcu, geçtiğimiz aylarda kendisine tüyler ürperten türden mesajlar atan bir şahıs olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Yargılanan sanığın 'akıl sağlığının yerinde olmadığı' gerekçesiyle cezasız kalması sosyal medyayı ayağa kaldırdı!