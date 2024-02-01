Hande Baladın'ı "Asitle Yakmakla" Tehdit Eden Şahsa Akıl Sağlığı Gerekçesiyle Ceza Verilmemesi Olay Oldu!
Hande Baladın'ı "Asitle Yakmakla" Tehdit Eden Şahsa Akıl Sağlığı Gerekçesiyle Ceza Verilmemesi Olay Oldu!
Filenin Sultanları'ndaki en güçlü ve başarılı isimlerden olan Hande Baladın'ın başı bir süredir dertte. Milli voleybolcu, geçtiğimiz aylarda kendisine tüyler ürperten türden mesajlar atan bir şahıs olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Yargılanan sanığın 'akıl sağlığının yerinde olmadığı' gerekçesiyle cezasız kalması sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen isimlerinden olan Hande Baladın, hızla yükselen kariyeriyle gündemden düşmüyor.
Özellikle son şampiyonalarda gösterdiği performansla başarısını katlayan milli voleybolcumuz güzelliğiyle de sosyal medyanın öne çıkanları arasında yer alıyor.
Baladın'ın kariyeri ve düşman çatlatan güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çekmesi zaman zaman kötü sonuçlar da doğurabiliyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medyadan Mustafa N. adlı bir şahıstan aldığı tehdit mesajlarını ifşalayan Hande Baladın'a gelen sözleri hepimizi ürpertmişti.
Mustafa N. hakkında yapılan şikayetler sonrası tutuklanarak 1 Ağustos'ta cezaevine gönderilmiş ve hakkında "zincirleme silahla tehdit" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası alması talep edilmişti.
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Hakim karşısına çıktığında 'Bipolar hastasıyım, pişmanım, özür diliyorum' diyen şahsın tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti.
Bugün görülen İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mustafa N. ile birlikte taraf avukatları da katıldı.
Raporda, sanığın eylemi ve onunla ilgili davranışlarını anlama ve yönlendirme kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Bu durumda da şahsın suça ilişkin cezai sorumluluğunun olmadığının altı çizildi.
Mahkeme, Hande Baladın'ın suçtan doğrudan zarar görmediğini belirterek TVF'nin katılma talebi ile avukatın yeni rapor alınması taleplerini reddederek davayı da karara bağladı.
Mustafa N.'ye ceza verilmesine yer olmadığı hükmü verilmesi sosyal medyada büyük tepki yarattı.
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