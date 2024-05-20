Hamilelikte Rahat Bir Uyku Çekmekte Zorlananlara İyi Gelecek 10 Öneri

Hamilelik sürecinde uyku, pek çok kadın için bir meydan okuma haline gelebilir, öyle değil mi? Büyüyen karnınızla birlikte rahat bir uyku pozisyonu bulmak giderek zorlaşırken, gece uykusuzluk da eklenince durum daha da karmaşıklaşıyor. Ancak endişelenmeyin; işte size bu durumu hafifletecek 10 etkili öneri. Bu öneriler sayesinde, gece boyunca huzurlu bir uyku çekebilir ve sabahları daha dinç hissedebilirsiniz. Haydi, bu önerilere birlikte bir göz atalım.