Hamileliğin Son 3 Ayında Anne Adaylarının Tüketebileceği 12 Rahatlatıcı Besin
Hamileliğin Son 3 Ayında Anne Adaylarının Tüketebileceği 12 Rahatlatıcı Besin
Hamilelikte anne adaylarına vücutlarının ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya yardımcı olacak ve bebeğinizin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak 12 besini listeledik. Sağlıklı ve keyifli bir gebelik dönemi için sizi içeriğe alalım!
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1. Muz
2. Yoğurt
3. Avokado
4. Badem
5. Portakal
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6. Balık
7. Kuru meyveler
8. Ispanak
9. Yaban mersini
10. Kırmızı biber
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11. Zencefil çayı
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