Hamileliğin Son 3 Ayında Anne Adaylarının Tüketebileceği 12 Rahatlatıcı Besin

Avokado, bebeğinizin gelişimi için çok önemli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ayrıca lif açısından da zengin olması sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu önler. Tek başına ya da salata ve yumurtayla birlikte kahvaltı veya ara öğünlerde de tüketilebilir.