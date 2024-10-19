‘’Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü’’ İddiası

Açıklamada, Hamas liderlerinin öldürülmesinin İsrail’in güvenliğini sağlamak için meşru bir adım olduğunu ancak bölgede sivil kayıpların artmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini söylediler. Rusya ise İsrail’i kınayarak, bölgedeki şiddetin daha da tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderlerinin öldürülmesinin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyardı. İran, Sinvar’ın ölümünü bir “şehitlik” olarak nitelendirdi ve İsrail’e karşı direnişin devam edeceğini belirtti. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Hamas’ın mücadelesinin kutsal olduğunu ve İsrail’e karşı direnişin süreceğini vurguladı. Avrupa’daki birçok lider, İsrail’in güvenliğini savunma hakkını kabul ederken, Hamas lideri Sinvar’ın öldürülmesinin bölgedeki barış çabalarını daha da zora sokabileceği endişesini dile getirdi. Macron ve Scholz, bölgede insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladılar.

Sinvar’ın ölümü iddiaları üzerine dünya çapındaki köşe yazarları ve analistler de çeşitli yorumlar yaptılar. Atlantic Council’den Jonathan Panikoff, Sinvar’ın yokluğunun, örgütün askeri stratejilerini doğrudan etkileyeceğini, Hamas içinde bir liderlik mücadelesine yol açabileceğini belirtti. Panikoff ayrıca, Hamas’ın daha pragmatik siyasi liderleri ile sert askeri kanadı arasında uçurumun daha da genişleyebileceğini yazdı. Wall Street Journal analistleri, bu tür lider suikastlarının İsrail’in hem askeri hem de siyasi açıdan daha fazla manevra alanı kazandığını ancak bunun bölgede barış umutlarını zorlaştırdığını ifade ettiler. BBC‘ye göre, Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’ın askeri ve siyasi kanatları arasındaki ayrımın daha da derinleşmesi bekleniyor.

Bu durum da grubun Gazze’deki etkinliğini zayıflatsa da radikalleşmeyi tetikleyebilir. Ortadoğu uzmanı analistler ise Yahya Sinvar’ın olası ölümünün, örgütün hem siyasi hem de askeri liderlik yapısında bir boşluk yaratacağını vurguluyor. Arap medyası olayı, cinayet ve şiddetin tırmanması olarak kınadı. Ayrıca Gazze'deki karmaşık güç dinamiklerini vurgulayarak, devam eden İsrail-Filistin çatışmasının sonuçları konusunda endişeleri dile getirdi. Bu arada Avrupa basını (İngiliz, Fransız ve Alman medyası dahil) İsrail'in meşru müdafaasını desteklemek ile daha fazla sivil kaybının önlenmesi için itidal çağrısı yapmak arasında bölünmüştü.

Yahya Sinvar’ın ölüm haberi ve İsrail’de tepkiler

İsrail içinde siyasi tartışmalar iki ana eksende yoğun. Bir yandan Hamas’a karşı sert bir tutumun devam etmesi gerektiği savunulurken diğer yandan diplomatik çözümlere de alan açılması gerektiği konusunda uyarılar var. Halkta da bu konu ile ilgili karışık duygular olduğu gözlemleniyor. Bazıları Sinvar’ın ölüm haberini zafer olarak kutlarken, diğerleri misilleme korkusuyla oldukça endişeli. Özellikle Gazze’den roket saldırılarının devam edebileceği endişesi, halkta bir korku atmosferi oluşturuyor.

İsrail basını, Sinvar’ın ölümünü olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Birçok medya kuruluşu, Sinvar’ın 7 Ekim 2023 saldırılarının arkasındaki isim olarak görülmesinden dolayı bu operasyonu, İsrail’in önemli bir zaferi olarak sunuyor. Ama aynı zamanda da İsrail basınında, Sinvar’ın öldürülmesinin Hamas’ın askeri ve siyasi yapısında ciddi bir boşluk yaratacağı, ancak bu boşluğun yeni radikal liderlerle dolabileceği endişesi hakim.

İsrail muhalefeti, tabii özellikle sağ kanat partileri, hükümetin Hamas’a karşı uyguladığı sert politikaları destekliyor. Ancak bazı muhalifler, Sinvar’ın ölümünün daha fazla şiddet ve intikam saldırılarını tetikleyeceğini savunarak, diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguluyor. Bu kesim, savaşın uzun vadede İsrail için daha fazla güvenlik sorununa yol açabileceğini düşünüyor.