Haluk Levent: “Hatayspor ile Anlaştım, Artık Teknik Direktör Yardımcısıyım”

Şarkıcı ve AHBAP Kurucusu Haluk Levent, sosyal medaya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek” dedi.