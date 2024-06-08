Haluk Levent: “Hatayspor ile Anlaştım, Artık Teknik Direktör Yardımcısıyım”
Haluk Levent: “Hatayspor ile Anlaştım, Artık Teknik Direktör Yardımcısıyım”
Şarkıcı ve AHBAP Kurucusu Haluk Levent, sosyal medaya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek” dedi.
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Şarkıcılığının yanı sıra AHBAP ile yaptığı projeler ve yardım kampanyaları ile Türkiye’nin en güvenilir insanları sıralamasında en üstlerde yer alan Haluk Levent’te Hatayspor paylaşımı geldi.
6 Şubat depremleri sonrasında her zaman Hatay’ın yanında olan Haluk Levent, Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile fotoğrafını paylaştı.
Esprili bir dille “Artık teknik direktör yardımcısıyım” diyen Levent şunları yazdı:
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Nasıl da şaşırtmıyor yahu Allah razı olsun. O kadar ulvi ve hayırlı işlere el atıyor ki beklenen hareketler zaten. Son hız devam. 🤩
Hatayspor'a nasıl transfer olabilirim
ben hallederim
Bayram temizliği öncesi bana da iyi bir doping olurdu.
😂😂😂