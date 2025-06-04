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Halit Ergenç Kimdir? Halit Ergenç Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Halit Ergenç Kimdir? Halit Ergenç Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2025 - 21:13

Halit Ergenç, yıllardır ekranların en güçlü erkek oyuncularından biri olarak adından söz ettiriyor. Binbir Gece ile büyük çıkış yakalayan Ergenç, Muhteşem Yüzyıl’daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla uluslararası bir üne kavuştu. Özel hayatında da meslektaşı Bergüzar Korel’le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, üç çocuk babası. Hem ekran hem dijital projelerde aktif olan Ergenç, yeni dizileriyle 2025’e de damga vurmaya hazırlanıyor. Peki Halit Ergenç kimdir, kaç yaşındadır, hangi yapımlarda rol almıştır? İşte Halit Ergenç hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Halit Ergenç Kimdir?

Halit Ergenç Kimdir?

Halit Ergenç, Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü oyuncularından biri olmuştur. 

2000’li yıllarda “Binbir Gece” dizisiyle geniş kitlelerce tanınmış, “Muhteşem Yüzyıl”daki Kanuni Sultan Süleyman rolüyle uluslararası bir üne kavuşmuştur. Yıllar içinde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmiş, karizması ve oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü olmayı sürdürmüştür.

Halit Ergenç Kaç Yaşında?

Halit Ergenç Kaç Yaşında?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Boğa burcudur. Boyu 1,83 metredir. Kilosu ise kaynaklara göre 74 ila 77 kilogram arasında değişmektedir.

Halit Ergenç Aslen Nereli?

Halit Ergenç Aslen Nereli?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbullu olan Ergenç'in annesi Arnavut kökenlidir.Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Ergenç'in babası, müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç'tir.

Eğitim hayatına Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde başlayan Ergenç, lise yıllarında müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Üniversite eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde başlamış, ancak bu bölümü bırakıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olmuştur.

Halit Ergenç'in Kariyer Başlangıcı

Halit Ergenç'in Kariyer Başlangıcı

Halit Ergenç sahneye ilk adımını 1996 yılında Dormen Tiyatrosu’nun “Kral ve Ben” müzikaliyle atmıştır. Sanat dünyasında dikkat çekmesini sağlayan bu ilk deneyimin ardından, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist olarak görev almış, aynı dönemde reklamlarda ve kliplerde de boy göstermiştir. 

Televizyon izleyicisiyle ise 1990’ların sonunda “Kara Melek” ve “Böyle Mi Olacaktı?” gibi dizilerle tanışmıştır. Onu keşfeden isim doğrudan bir kişi değil; tiyatrodaki başarılı performansları sayesinde yapımcıların ilgisini çekmiş ve ekran macerası da böyle başlamıştır. Hem sesiyle hem duruşuyla kısa sürede oyunculuk camiasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Halit Ergenç'in Özel Hayatı

Halit Ergenç'in Özel Hayatı

Halit Ergenç, 2007 yılında oyuncu Gizem Soysaldı ile evlenmiş, ancak bu evlilik bir buçuk yıl sonra sona ermiştir. 2009 yılında, 'Binbir Gece' dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile hayatını birleştirmiştir. 

Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır: 2010 doğumlu Ali, 2020 doğumlu Han ve 2021 doğumlu Leyla. Aile, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Çocuklarını ilk günden bu yana göstermemeyi tercih etmektedir.

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Halit Ergenç'in Öne Çıkan Açıklamaları

Halit Ergenç'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Baba olmak beni gelecekle ilgili kendime ait kaygılarımdan özgürleştirdi. ‘Ben ne olacağım?’ hissiyatını kafamdan attım.” 

  • “Şöhret, para, sevgi bir anda gelir. Ve aynı şekilde hepsi bir anda gidebilir. Geldiği zaman, gidebileceğinin farkında olursanız, kendiniz gibi kalmayı başarıyorsunuz.” 

  • “Eşimi tanımlamam gerekirse; güçlü bir kadın derim. Narin derim. Çok zarif, incecik bir ruhu var derim.”

  • “Haftanın altı günü setteyim, bu yüzden boş zamanlarımda oğlum Ali’nin yanından ayrılmamaya çalışıyorum.”

  • “Kanuni rolü için uzun bir süre hazırlandım. Lisede tarihten hoşlanmazken Kanuni hakkında kitaplar okuya okuya tarihe meraklı biri olduğumu anladım.” 

  • “Oyunculuk yapıyorum çünkü yaşayacağım hepi topu bir ömürlük süre içerisinde bana farklı hayatların deneyimlerini edinme fırsatı veriyor.”

  • “Aşka inancını yitirmiş bir insana ne derdim? Bırak derdim, bırak. İnanmamayı bırak, yaşamaya devam et. Aşk seni gelip bulacaktır.” 

  • “Benim en büyük korkum, en baştan beri bu atmosferin, bu dünyanın içinde kaybolmaktı. O yüzden kendime hep ‘Sen sadece işine bak’ diyorum.” 

  • Müzik, kendimi daha iyi, daha yüksek hissetmek istediğim zaman dinlediğim bir şey. Björk’ü çok severim.”

  • “Gelecekte nasıl ayakta duracağım diye bir sıkıntım yok artık. Babam da ‘Oğlum, ben nasıl olsa yaşarım, önemli olan sizsiniz’ derdi. Gerçekten öyleymiş.”

Halit Ergenç'in Yer Aldığı Diziler

Halit Ergenç'in Yer Aldığı Diziler

📺 Ekran Dizileri

  • Kara Melek, 1996, Kürşat

  • Böyle mi Olacaktı, 1997, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Gurbetçiler, 1998, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Hiç Yoktan Aşk, 2000, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Dedem, Gofret ve Ben, 2001, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Kumsaldaki İzler, 2002, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Zeybek Ateşi, 2002, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Azad, 2002, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Zerda, 2002, Devran

  • Baba, 2003, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Esir Şehrin İnsanları, 2003, (rol bilgisi mevcut değil)

  • Aliye, 2004, Sinan Karahan

  • Binbir Gece, 2006–2009, Onur Aksal

  • Muhteşem Yüzyıl, 2011–2014, Kanuni Sultan Süleyman

  • Vatanım Sensin, 2016–2018, Cevdet

  • Babil, 2020, İrfan Tuna Saygun

  • Kral Kaybederse, 2025, Kenan Baran

💻 Dijital Diziler

  • Rise of Empires: Ottoman, 2020, Anlatıcı (Netflix belgesel dizisi)

  • Yarın Yokmuş Gibi, 2024, Hakan (GAİN)

  • Adsız Aşıklar, 2025, Cem (Netflix)

Halit Ergenç'in Yer Aldığı Filmler

Halit Ergenç'in Yer Aldığı Filmler

🎬 Halit Ergenç'in Sinema Filmleri

  • Hiç Yoktan Aşk, 2000, Erdal

  • Ölümün El Yazısı, 2000

  • Okul, 2004, Şeref Bey

  • Babam ve Oğlum, 2005, Özkan

  • The Net 2.0, 2006, Ivanakov

  • Tramvay, 2006, Nezih

  • İlk Aşk, 2006, Kemal

  • Devrim Arabaları, 2008, Uğur

  • Acı Aşk, 2009, Orhan Ataoğlu

  • Dersimiz: Atatürk, 2010, Mustafa Kemal Atatürk

  • Misafir, 2011, Oktay

  • Ali ve Nino, 2016, Fatali Khan Khoyski

  • İstanbul Kırmızısı, 2017, Orhan Şahin

  • Casablanca, 2019, Drachon

  • Azizler, 2021, Necati

  • Mevlana Mest-i Aşk, 2024, Baha al-Din Valad

Halit Ergenç'in Güncel Projeleri

Halit Ergenç'in Güncel Projeleri

📺 Kral Kaybederse (2025 – Star TV)

  • Yayın Tarihi: 2025

  • Kanal: Star TV

  • Yapımcı: OGM Pictures

  • Yönetmen: Taylan Biraderler

  • Senarist: Ertan Kurtulan

  • Oyuncular: Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya

  • Konu: Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, narsist bir adam olan Kenan'ın hayatını ve yaşadığı değişimleri konu alıyor.

💻 Adsız Aşıklar (2025 – Netflix)

  • Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025

  • Platform: Netflix

  • Yapımcı: Cumartesi Film

  • Yönetmen: Umur Turagay

  • Senarist: Başar Başaran

  • Oyuncular: Halit Ergenç, Funda Eryiğit, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman

  • Konu: Aşk hastalığına yakalanan kişileri tedavi etmek üzere kurulan Aşk Hastanesi'nde geçen dizi, Cem ve Hazal'ın kesişen hayatlarını anlatıyor.

Halit Ergenç'in Ödülleri ve Adaylıkları

Halit Ergenç'in Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2007, 34. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Binbir Gece

  • 2009, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Devrim Arabaları

  • 2014, 41. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl

  • 2014, GQ Men of the Year Ödülleri, Yılın Adamı, genel başarı

  • 2017, 5. Bilkent TV Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu, Vatanım Sensin

  • 2017, 6. Fashion TV Moda Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, genel başarı

  • 2017, Lux Style Awards (Pakistan), International Icon of the Year, uluslararası başarı

  • 2018, Beirut International Awards Festival, En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu, Vatanım Sensin

  • 2018, 11. Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu, genel başarı

🏅 Adaylıklar

  • 2017, 1. Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Vatanım Sensin

  • 2017, 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu, Vatanım Sensin

  • 2017, 4. Mersin Altın Palmiye Ödülleri, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Vatanım Sensin

  • 2018, 45. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Vatanım Sensin

  • 2018, PRODU Awards, Yabancı Dilde En İyi Telenovela, Vatanım Sensin

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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