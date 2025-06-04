Halit Ergenç Kimdir? Halit Ergenç Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Halit Ergenç sahneye ilk adımını 1996 yılında Dormen Tiyatrosu’nun “Kral ve Ben” müzikaliyle atmıştır. Sanat dünyasında dikkat çekmesini sağlayan bu ilk deneyimin ardından, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist olarak görev almış, aynı dönemde reklamlarda ve kliplerde de boy göstermiştir.

Televizyon izleyicisiyle ise 1990’ların sonunda “Kara Melek” ve “Böyle Mi Olacaktı?” gibi dizilerle tanışmıştır. Onu keşfeden isim doğrudan bir kişi değil; tiyatrodaki başarılı performansları sayesinde yapımcıların ilgisini çekmiş ve ekran macerası da böyle başlamıştır. Hem sesiyle hem duruşuyla kısa sürede oyunculuk camiasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.