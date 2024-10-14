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Hala Temu'dan Alıp Ucuza Getirebileceğiniz Çok Satan Ürünler

etiket Hala Temu'dan Alıp Ucuza Getirebileceğiniz Çok Satan Ürünler

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.10.2024 - 18:29

Her şeye rağmen birçoğumuz Temu'dan alışverişe devam ediyor. İhtiyaçlarını uyguna getirmek isteyenler çok daha ucuz fiyatlardan yararlanıyor.

Bu içerik 14.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Erkekler için hafif ayakkabı

Erkekler için hafif ayakkabı

Fiyatı 586 TL

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TEMU

20W Araba Şarj Cihazı Hızlı Şarj

TEMU

Karikatür Ayı Baskılı Pijama Takımı

Karikatür Ayı Baskılı Pijama Takımı

Fiyat: 233,61 TL

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TEMU

Erkeklerin Açık Hava Aktiviteleri İçin Rahat Kaymayan Bağcıklı Sneaker'lar

Erkeklerin Açık Hava Aktiviteleri İçin Rahat Kaymayan Bağcıklı Sneaker'lar

Birçok farklı seçeneği mevcut.

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TEMU

3'ü 1 Arada Cam Silecek

TEMU
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Büyük Kapasiteli Seyahat Sırt Çantası

Büyük Kapasiteli Seyahat Sırt Çantası

Fiyat: 233,29 TL

Burada

TEMU

Hareket Sensörlü LED Dolap Lambası

Hareket Sensörlü LED Dolap Lambası

Fiyat: 347,91 TL

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TEMU

Kablosuz Şarj Cihazı

Kablosuz Şarj Cihazı

Fiyat: 137 TL

burada

TEMU

Çiçek ve yusufçuk desenli yuvarlak yakalı kazak

TEMU

Çift Taraflı Yapıştırıcı

Çift Taraflı Yapıştırıcı

Fiyat: 11,21

burada

TEMU
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Saklama Poşeti

Saklama Poşeti

Fiyat: 15,62 TL

burada

TEMU
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