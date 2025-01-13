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"Haksızlık ve Çelişki" Kübra Par Otoyol ve Köprü Zamlarına İBB'yi Hatırlatarak Tepki Gösterdi

"Haksızlık ve Çelişki" Kübra Par Otoyol ve Köprü Zamlarına İBB'yi Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 20:42

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeniden değerleme oranının ardından birçok kaleme zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyollara gelen zam oranını açıkladı. Buna göre yüzde 15 ila yüzde 43 arasında değişen bir oranda, otoyol ve köprülere zam geldi. 

Gazeteci Kübra Par, zam oranına geçtiğimiz günlerde İBB'nin zam teklifinin UKOME tarafından reddedildiğini hatırlatarak tepki gösterdi.

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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 2025 tarifesi belli oldu. Yollara yüzde 15 ila yüzde 43 arasında değişen oranda zam geldi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 2025 tarifesi belli oldu. Yollara yüzde 15 ila yüzde 43 arasında değişen oranda zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise İBB'nin toplu taşımaya yüzde 46 zam teklifi, UKOME tarafından reddedilmişti.

Gazeteci Kübra Par, İBB'nin teklifinin UKOME tarafından reddedildiğini hatırlatarak "Acaba gelecek toplantıda İBB zam oranını yüzde 43 olarak getirirse UKOME'de Bakanlık temsilcileri bu sefer kabul eder mi?" dedi.

Gazeteci Kübra Par, İBB'nin teklifinin UKOME tarafından reddedildiğini hatırlatarak "Acaba gelecek toplantıda İBB zam oranını yüzde 43 olarak getirirse UKOME'de Bakanlık temsilcileri bu sefer kabul eder mi?" dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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