"Haksızlık ve Çelişki" Kübra Par Otoyol ve Köprü Zamlarına İBB'yi Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeniden değerleme oranının ardından birçok kaleme zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyollara gelen zam oranını açıkladı. Buna göre yüzde 15 ila yüzde 43 arasında değişen bir oranda, otoyol ve köprülere zam geldi.
Gazeteci Kübra Par, zam oranına geçtiğimiz günlerde İBB'nin zam teklifinin UKOME tarafından reddedildiğini hatırlatarak tepki gösterdi.
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 2025 tarifesi belli oldu. Yollara yüzde 15 ila yüzde 43 arasında değişen oranda zam geldi.
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Gazeteci Kübra Par, İBB'nin teklifinin UKOME tarafından reddedildiğini hatırlatarak "Acaba gelecek toplantıda İBB zam oranını yüzde 43 olarak getirirse UKOME'de Bakanlık temsilcileri bu sefer kabul eder mi?" dedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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