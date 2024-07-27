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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 10:01

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Bu içerik 19.07.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Philips Aqua Plus Şarjlı Dikey Süpürge, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, Baymak Elegant Prime Klima, Philips Lumea Prestige IPL Cihazı gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..

Sunduğu konfor, hafiflik ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Kiko Milano Bronzer, Flormar Mood Booster Aydınlatıcı, CeraVe Nemlendirici Bakım Kremi gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

25 Temmuz 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Samsung marka televizyon, Z Fold telefon ve Crocs, Birkenstock gibi markaların terlikleri bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Remington Saç Şekillendirici, WMF ve Fissler marka Tencere Tava ve Siemens Tam Otomatik Espresso Makinesi vardı.

27 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Sony Playstation 5, bu hafta satışa sunuldu. En çok ilgi çeken ürünler arasında Dyson V15 Detect Dikey Süpürge ve Karcher Yüzey Temizleme Makinesi vardı.

Hayatınıza pratiklik katacak birbirinden işlevsel ürünleri Temu'dan bile uygun fiyata bulduk. Paşabahçe Elysia çerezlik seti, Vileda Sprey Mop, 4 Bölmeli Tava ve daha fazlası aşağıdaki içerikte.

Doğaseverler bu içerikte toplanıyor! Geçen hafta outdoor ürünlerinde kaçırılmayacak bir indirim vardı. Columbia, Helly Hansen, Salomon gibi markaların indirimli ürünlerini aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Saç şekillendirici almayı düşünüyor musunuz? Braun, Remington, Philips, Babyliss gibi markaların en çok tercih edilen saç şekillendiricilerini aşağıda toplamıştık.

Bu ürünlerin fiyatına bakan inanamıyor! Bingo Yüzey Temizleyiciden, Lipton Yellow Label Çaya, Signal White Not Diş Fırçası Setinden Urban Care Biotinli Şampuana birbirinden cazip indirimleri aşağıda derledik.

Kedilerinize ve kendinize bir güzellik yapın! Birbirinden güzel ve teknolojik özellikleri ile hayatınızı kolaylaştıracak olan Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, Günün Fırsat Ürünü kapsamında indirimdeydi. Aşağıda bulabilirsiniz.

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