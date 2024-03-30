Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 29.03.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
28 Mart 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki WMF marka mutfak ürünleri, Hoover beyaz ev eşyaları ve Vans, Skechers gibi markaların ayakkabıları, uygun fiyatları ile bu haftanın en çok ilgi görenlerden biriydi.
28 Mart 2024 tarihli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki ürünlerin arasında dikkat çekenlerden biri de Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi oldu. Özellikleri ve kullanıcı yorumları bu içerikte paylaştık.
26 - 29 Mart 2024 tarihli Bim Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün, katlanabilir elektrikli bisiklet. Bim Aktüel kataloğunun tamamını bu içerikte paylaşmıştık.
Kaçırmamanız gereken en güzel kampanyalardan biri de, patili dostlarımızın ürünlerindeki indirim. Mamadan oyuncağa onlarca üründe kaçırılmayacak indirimleri aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Yaza yeni güneş gözlükleri ile girmek isteyenlerin çok seveceği bir indirim var! Miu Miu, Ray-Ban, Prada gibi markaların trendlerden düşmeyen güneş gözlüklerinde sepette net indirim fırsatları aşağıdaki içerikte sizi bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özellikleri, yorumları ve fiyatları ile en çok sevilen markaların akıllı saatlerini aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
23 - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğunda deterjandan tuvalet kağıdına, atıştırmalıktan içeceğe türlü türlü ihtiyaç ürünleri öne çıkıyor. Aşağıdaki içerikten tüm kataloğa ulaşabilirsiniz.
28 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğundaki 7 filtreli su arıtma cihazı, UHD smart televizyon gibi en çok dikkat çeken ürünlerin yer aldığı kataloğu aşağıdaki içerikte derledik.
Apple ürünlerinden Stanley termoslara, Amazon Bahar Fırsatları'nın öne çıkan fırsatlarını da aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
Techlife teknolojisi ile yürüdüğünüz her adımda enerjik hissedeceğiniz Columbia marka yürüyüş ayakkabısı da bu hafta indirime giren ürünlerdendi. Kullanıcı yorumlarını ve özelliklerini içerikte bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhteşem kokusuyla büyüleyen, herkesin severek kullanacağını düşündüğümüz Versace Eros Parfüm de Amazon Bahar Fırsatları'nda yerini aldı. Kullanıcı yorumlarını ve parfümün notalarını aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Bayram yaklaşıyor! Bayramlık şeker ve çikolata ihtiyaçlarınız için, 27 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'ndaki şekerlere ve çikolatalara göz atabilirsiniz. Aşağıdaki içerikte hepsini paylaştık.
30 Mart 2024 tarihli, ŞOK Aktüel Ürünler kataloğundaki Playstation 5, mobilyalar ve oto bakım ürünleri uygun fiyatları ile dikkat çekti. Aşağıdaki içerikte tüm kataloğu bulabilirsiniz.
Sinema deneyimini evde yaşamanızı sağlayacak indirimli ses sistemlerini de bir araya getirmiştik! Aşağıdaki içerikten göz atabilirsiniz.
Kozmetikten elektroniğe, gıdadan temizliğe her türlü üründe birbirinden cazip fiyatlar sunan Migros'un 28 Mart - 17 Nisan 2024 arası tarihleri arası geçerli olan kataloğuna da aşağıdaki içerikten göz atabilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın