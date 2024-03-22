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23 - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 23 - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
22.03.2024 - 17:06

23 Mart - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Mart 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

  • Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 134 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 52,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 139 TL

  • Bebelac Çocuk Debam Sütü Çeşitleri 400 gr 159,90 TL

  • Sümeli / Karlıdağ Tereyağı 750 gr 265 TL

  • Karlıdağ Tereyağı 950 gr 335 TL

  • Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 36,50 TL

  • Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

  • Bolmix Reçel Çeşitleri 700 gr 45 TL

  • Piliç Salam 850 gr 54,50 TL

  • Slazanger Erkek Parfümü Çeşitleri 50 ml 129 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 118 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 99,75 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 89,90 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde

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