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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 26 - 29 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 26 - 29 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
22.03.2024 - 10:59

29 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL

  • Queen Ratttan Koltuk 219 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 219 TL

  • Örgü Tabure 89 TL

  • Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL

  • 4+1 Merdiven 499 TL

  • Sensörlü Aydınlatma 199 TL

  • Solar Led Saplama 159 TL

  • Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL

  • Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL

Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL

Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL

  • Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

  • Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL

  • Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL

  • Polosmart Akıllı Priz 229 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

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Kedi Kum Mama Matı 139 TL

Kedi Kum Mama Matı 139 TL

  • Kedi Radyatör Yatağı 249 TL

  • Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti 149 TL

  • Mama ve Su Kabı 2'li 24,50 TL

  • Kedi / Köpek Masaj Tarağı 29,50 TL

  • Petfan Kedi Kumu 10 Litre 135 TL

  • Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

  • Mama ve Su Kabı 17,50 TL

  • Ballı Muhabbet Kuşu Krakeri 81 gr 24,50 TL

  • Muhabbet Kuşu Yemi 400 gr 26,50 TL

  • Kedi Tırmalama Direği 50 cm 139 TL

  • Rexon Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 89 TL

  • Evcil Hayvan Tarama Tarağı 99 TL

  • Evcil Hayvan Örtüsü 50x70 cm 49,50 TL

  • 2 Yedekli Tüy Toplayıcı 79,50 TL

  • Kedi Maması 60 gr 29,50 TL

  • Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 54,50 TL

  • Etli Kedi Maması 85 gr 16,50 TL

  • Konserve Kmpek Maması 400 gr 59,50 TL

  • Gourmet Gold Konserve Kedi Maması 85 gr 20,50 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL

  • Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

  • Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL

  • Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL

  • Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL

  • Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL

  • Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

  • Glass in love Cam Vazo 85 TL

  • Glass in love Renkli Şekerlik 75 TL

  • Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 109 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 109 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL

  • Bonera Emaye Desenli Saklama Kabı 299 TL

  • Bonera Emaye Desenli Tencere 249 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 129 TL

  • Altıgen Rende 89 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL

  • Kutulu Bıçak Seti 3'lü 149 TL

  • Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL

Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL

Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan 20 cm 229 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan 18 cm 185 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

  • Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 4100 cc 149 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 149 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 730 cc 2'li 89 TL

  • Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 6'lı 229 TL

  • Çok Amaçlı Bıçak Organizer 75 TL

  • Oval Tepsi 99 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 25 TL

  • LAV Sude Su Bardağı 3'lü 49,50 TL

  • LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL

  • Mutfak Gereçleri 39,50 TL

  • Bölmeli Erzak Kabı 42,50 TL

  • Saklama Kutusu 2 Litre 34,50 TL

  • Dolma Kapağı 32,50 TL

  • Gıda Saklama Poşeti 6'lı 19,50 TL

  • Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 34,50 TL

  • Patates Dilimleyici 13,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 49,50 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL

  • Sök Tak Dinazorlar 45 TL

  • Canavar Kamyonlar 175 TL

Kadın Spor Ayakkabı 299 TL

Kadın Spor Ayakkabı 299 TL

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Seyahat Çantası 159 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • M.BOTTI Kadın / Erkek Tişört 99 TL

  • Kadın / Erkek Tek Alt 79,50 TL

  • Jakarlı Masa Örtüsü 140x210 cm 79 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Fırın Eldiveni 32,50 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29,50 TL

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