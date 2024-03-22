BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 26 - 29 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 26 - 29 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
29 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL
Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL
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Kedi Kum Mama Matı 139 TL
Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL
Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL
Kadın Spor Ayakkabı 299 TL
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