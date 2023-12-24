Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Haftanın Numerolojik Sayısı 1919

etiket Haftanın Numerolojik Sayısı 1919

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 21:22

'Öğretmek için değil uyandırmak için geldim.' 

1919 ya da 19:19’u sıklıkla görüyorsanız bunu dikkate almalısınız. 

Evren 1919 sayısını göstererek bunun harika bir dönem, ruhsal büyüme ve her seviyede gelişme zamanı olduğunu bilmenizi istiyor!

Şu anda sizin için her şeyin mümkün olduğunu gösteren özel anlardasınız, yeter ki inanç sıçraması yapın, konfor alanınızın dışına çıkabilme cesaretini gösterin ve gelgitleriniz olsa bile kendinize inanın.

1919 sayısını görmek işlenmemiş bir elmas bulmak gibidir; zor zamanlardan geçiyorsanız bilin ki yeni bir dönem güçlü, şefkatli, sevgi dolu, başarılı bir süreç sizleri karşılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1919 sayı sekansının önemi

1. Zor zamanlar arkanızda kalıyor yeni bir dönem başlıyor

1919 sayısını görmek yeni bir varoluş biçimine girdiğiniz anlamına gelir. Niyetleriniz netleşiyor ve enerjiniz mucizeleri hayatınıza taşımaya aracılık ediyor. 

Evrenin sizin lehinize çalıştığına ve tezahürlerinizin zamanlamasının mevcut ruh gelişiminiz ile mükemmel bir uyum içinde olduğuna güvenmelisiniz. 

1919 burada anahtar görevinde kilitleri açıyor.  Düşüncelerini netleştir, anda kal, nefes al, güzel anılarını kalbinde hisset daha önce gerçekleşmiş niyetlerinin güzelliğini aklına getir ve bir sonraki zamana değil şimdiye odaklanarak harekete geç. Sana ait olan her şey mucizevi bir şekilde sana akıyor.

2. Uyan, uyumak için önünde sonsuzluk var!

Ruhunuz kendinizin en özgün, en güzel versiyonunu açığa çıkarmaya hazır olduğu ZAMANLARDA 1919 sayı sekansı karşınıza çıkar. 

Yıllardır yok saydığınız görmezden geldiğiniz tarafınız, yargılanma korkusuyla gölgelerde sakladığınız tarafınız, var olduğunu her zaman bildiğiniz yönlerinizin şifasını almaya hazır olun ve gerçekleştirin. 

Farklı olduklarını bilen ve buraya bir görev veya yerine getirme amacı ile gelen ruhlar için ışığını fark edip sahiplenme zamanı. Derin bir uyanış sürecinden geçiyorsunuz ve 1919, gerçek gücünüze adım atma zamanının geldiğini size bildiriyor.

3. Şimdi zafer için mücadele zamanı 

Numerolojik olarak '1' doğumu, yaratılışı ve yeni başlangıçları temsil ederken, 9 sayısı bütünlüğü, kesinliği, bilgeliği ve yaşam amacını simgelemektedir.  Bu sayılar hep birlikte gerçek korunaklı bir kaleyi sembolize ediyor. Doğru olduğunu bildiğimiz her şeyin nasıl da yanılgısına düştüğümüzü o korunaklı kaleyi yanlış seçimlerimiz ile kaybettiğimizin farkına varıyor, savaşı kime karşı ortaya koymamız gerektiğinin bilincine erişiyoruz. Bunun ne kadar yürek sızlatıcı bir his olduğunu biliyorum. Hayatınızın amacını yaşayabilmeniz ya da en azından o yöne bir adım daha yaklaşabilmeniz için gerekli olanı yıkmak gerekir bazen yeniden yapılanmak için. Egonu yık, kibrini yık, kıskançlığını öfkeni yık ve ardında bırak.  1919 istek ve amaçlarınızı netleştirmenizi ve şu anda başınıza gelenlere teslim olup bağlı kalmak yerine hayatınıza ne getirmek istediğinize odaklanmanızın mesajını veriyor sizlere. 

1919’un astrolojik olarak önemli bir nedeni, aslında aklınıza ne koyarsanız koyun, daha fazlasını yapabileceğinizi, sahip olabileceğinizi ve yapabileceğiniz enerjilerin gökyüzünden yeryüzüne yansımasıdır. 

Bu güçlü sayı sekans enerjisinde sorun. Kendini nereye kapatıyorsun? Kendine neyi inkar ettin? 1919’u Evrenden gelen büyük bir uyandırma çağrısı olarak düşünün. Her zamankinden daha büyük ve daha iyi düşünmenin zamanı geldi. Tamamen destekleniyorsun ve her zaman öyle kalacaksın.

4. Hiçbir sebep olmaksızın kendinizden şüphe mi duyuyorsunuz?

4. Hiçbir sebep olmaksızın kendinizden şüphe mi duyuyorsunuz?

“Enerjim veya duygularım dağıldığında 1919 sayısını görüyorum.” diyorsanız, bu hayattan ne istediğiniz konusunda netseniz, o zaman bu sayı, titreşim hizalamanız ve frekansınızı yüksek tutmanız için harekete geçiriyor sizleri. Duygularımız, arzuların ve dileklerin gerçekleşmesi için bir işaret ışığı görevi görür. Almak istediğiniz şeyle uyum içinde olup olmadığınızın farkına varın.  Özellikle çok fazla üzüntü maddi-manevi kayıp yaşadıysanız, kaldı ki son zamanlarda duygusal bir iniş çıkış yaşamış olmanız muhtemel. Yeni döngüye hazır ol, kendine güven, harekete geç.  Korkunuzu inanca dönüştürün ve endişelerinizi tüm kalbiniz ile dünde bırakmaya olsun niyetleriniz. 

Daha da iyisi, korkularınızın temel nedenini dönüştürmeniz adına büyük bir fırsat 1919

5. Kalp, sevgi temalı enerjilere açık olmanızın zamanı geldi. 

Eğer uzun süredir içinizde gerçekleştirmeyi arzuladığınız ama henüz gerçekleştiremediğiniz bir yaşam vizyonunuz varsa 1919'u görmek artık harekete geçme zamanının geldiği anlamına gelebilir.

Bu inanç sıçramasını yapmayı düşündüğünüzde muhtemelen bir korku duygusu hissedersiniz ve muhtemelen 'ya şöyle olursa'  ya da sürekli negatif ile beslenen kişilerin “hayır, olmaz, saçmalama” diyerek sizi inançlarınız ile ters düşürme çalışmaları… İşte tam burada bunlara kulaklarınızı da kalbinizi de kapatmalısınız. 1919 yüksek seviyenizden gelen gerçek bir çağrıdır özünüze. Ruhun kontrolü ele almasına ve bilinçli bir birlikte yaratıcı olmasına izin verin, her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Çabalarınızda asla yalnız değilsiniz, en zorlu görevler bile yüksek alemlerden gelen sevgi, zarafet ve şefkat ile desteklenir.

1919 enerjisi ile kadim bilgelik; rüyalar, meditasyon, eşzamanlılıklar ve hatta şarkılardaki sözler şeklinde gelebilir.

Doğru yönde ilerlemek için dev sıçramalar yapmanıza da gerek yok. İhtiyaç duyulan tek şey ayağa kalkıp başlamaya niyette olmanız.

6. Bilinciniz ruhunuz temizleniyor korkularınızı alt ediyorsunuz.

6. Bilinciniz ruhunuz temizleniyor korkularınızı alt ediyorsunuz.

1919 Sayı sekansı, öğretilen çaresizlikleri çocukluk travmalarımızı terk edilişlerin sancılarını psikolojik rahatsızlıkların tamamını ve sınırlayıcı kalıpları sarsarak ruhunuzla ve onun dile getirilmemiş arzularıyla gerçek uyum içinde olmanızı sağlayan yüksek bir enerjidir. 

1919 kendinize anlattığınız eski hikâyeleri bırakmanızı istiyor; sizi büyüklük, sevgi ve refah için yaratılmadığınıza inandıran her hikâyeden uzaklaşın. 

Kendinize sorun; yakın arkadaşlarınız, çevreniz; kazandığınızı, mutlu olduğunuzu görmek istiyor mu? Yoksa hayatınızı zehir, acı, stres ve dramla mı dolduruyorlar? 

Kendiniz hakkında neyin doğru olduğuna inanıyorsunuz?

Bu inançlar olumlu mu yoksa olumsuz mu?

Hayattaki en güzel şeylere layık olduğunuza inanıyor musunuz?

Neler yapabileceğinizi görmek için gerçekten sınırlarınızı zorlayın, hoş bir sürpriz yaşayacaksınız!

Derin bir ruhsal uyanıştan (hatta kundalini uyanışının)  içinden geçiyorsunuz.

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. İşin SIRRI İnanmak!

1919 ve tezahür

İşte burası oldukça ilginç ve önemli. 1919'un sadece sizin için ilahi bir tezahür kapısı açtığını biliyor muydunuz?

1919, kendinizi daha net görmenize yardımcı olmak amacıyla size çok fazla pozitif enerji gönderiyor.

İlahi tezahür portalı açıldı akışta kalın uyumlanın ve ilerleyin. 

Vizyonların, fikirlerin ve çözümlerin her zamankinden daha hızlı ve daha kolay geldiğini veya aynı şekilde yeni bir yönde hızlı hareket etmeye çağrıldığınızı görebilirsiniz. İlahi olarak yönlendirildiğinizi bilin! Enerjik olarak, 1 rakamı ve 9 rakamı birbirleriyle tam zıtlıklardır '1' yeni başlangıçları, inisiyatifi ve kendine güvenmeyi işaret ederken, '9' kapanmayı, insancıllığı, tamamlanmayı ve daha büyük resmi düşünmeyi imgeler.  Astrolojik olarak özellikle dolunay sırasında 1919 sayısını görürseniz çok dikkatli olun. 1919 ruhunuzda bedeninizde ki her türlü zor ve ağır duyguyu temizlemenizi ve atmanızı istiyor. 

Şifa, şans, başarı, huzur, aşk sizler ile olsun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0