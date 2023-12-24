Haftanın Numerolojik Sayısı 1919

1. Zor zamanlar arkanızda kalıyor yeni bir dönem başlıyor

1919 sayısını görmek yeni bir varoluş biçimine girdiğiniz anlamına gelir. Niyetleriniz netleşiyor ve enerjiniz mucizeleri hayatınıza taşımaya aracılık ediyor.

Evrenin sizin lehinize çalıştığına ve tezahürlerinizin zamanlamasının mevcut ruh gelişiminiz ile mükemmel bir uyum içinde olduğuna güvenmelisiniz.

1919 burada anahtar görevinde kilitleri açıyor. Düşüncelerini netleştir, anda kal, nefes al, güzel anılarını kalbinde hisset daha önce gerçekleşmiş niyetlerinin güzelliğini aklına getir ve bir sonraki zamana değil şimdiye odaklanarak harekete geç. Sana ait olan her şey mucizevi bir şekilde sana akıyor.

2. Uyan, uyumak için önünde sonsuzluk var!

Ruhunuz kendinizin en özgün, en güzel versiyonunu açığa çıkarmaya hazır olduğu ZAMANLARDA 1919 sayı sekansı karşınıza çıkar.

Yıllardır yok saydığınız görmezden geldiğiniz tarafınız, yargılanma korkusuyla gölgelerde sakladığınız tarafınız, var olduğunu her zaman bildiğiniz yönlerinizin şifasını almaya hazır olun ve gerçekleştirin.

Farklı olduklarını bilen ve buraya bir görev veya yerine getirme amacı ile gelen ruhlar için ışığını fark edip sahiplenme zamanı. Derin bir uyanış sürecinden geçiyorsunuz ve 1919, gerçek gücünüze adım atma zamanının geldiğini size bildiriyor.

3. Şimdi zafer için mücadele zamanı

Numerolojik olarak '1' doğumu, yaratılışı ve yeni başlangıçları temsil ederken, 9 sayısı bütünlüğü, kesinliği, bilgeliği ve yaşam amacını simgelemektedir. Bu sayılar hep birlikte gerçek korunaklı bir kaleyi sembolize ediyor. Doğru olduğunu bildiğimiz her şeyin nasıl da yanılgısına düştüğümüzü o korunaklı kaleyi yanlış seçimlerimiz ile kaybettiğimizin farkına varıyor, savaşı kime karşı ortaya koymamız gerektiğinin bilincine erişiyoruz. Bunun ne kadar yürek sızlatıcı bir his olduğunu biliyorum. Hayatınızın amacını yaşayabilmeniz ya da en azından o yöne bir adım daha yaklaşabilmeniz için gerekli olanı yıkmak gerekir bazen yeniden yapılanmak için. Egonu yık, kibrini yık, kıskançlığını öfkeni yık ve ardında bırak. 1919 istek ve amaçlarınızı netleştirmenizi ve şu anda başınıza gelenlere teslim olup bağlı kalmak yerine hayatınıza ne getirmek istediğinize odaklanmanızın mesajını veriyor sizlere.

1919’un astrolojik olarak önemli bir nedeni, aslında aklınıza ne koyarsanız koyun, daha fazlasını yapabileceğinizi, sahip olabileceğinizi ve yapabileceğiniz enerjilerin gökyüzünden yeryüzüne yansımasıdır.

Bu güçlü sayı sekans enerjisinde sorun. Kendini nereye kapatıyorsun? Kendine neyi inkar ettin? 1919’u Evrenden gelen büyük bir uyandırma çağrısı olarak düşünün. Her zamankinden daha büyük ve daha iyi düşünmenin zamanı geldi. Tamamen destekleniyorsun ve her zaman öyle kalacaksın.