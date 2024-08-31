Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 16:05

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Berrak Tüzünataç?

Berrak Tüzünataç?

Şeyma Subaşı?

Şeyma Subaşı?

Melek Mosso?

Melek Mosso?

Pelin Akil?

Pelin Akil?

Seda Bakan?

Seda Bakan?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Demet Özdemir?

Demet Özdemir?

Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Başak Dizer?

Başak Dizer?

Zeynep Sever Demirel?

Zeynep Sever Demirel?

İrem Derici?

İrem Derici?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın