Güzellik, Zekâ ve Kadın Olma Sıkıntısı / Feminizm ve Mizojini

Bunu bir suçlama gibi söylemişti. Aslında durup hiçbir açıklama yapmamam gerekirdi, duramadım. Bu kez de “okumuş kadın” olmakla itham edildim. OKUMUŞ KADIN!

Bunların hiçbiri iltifat değildi; dili uzun, fazla konuşuyor, iki kitap okumuş diye bize ahkâm kesiyor, şoför koltuğuna otursa vitesi değiştiremez kalkmış bize hava atıyor… İç sesler bunlardı elbette, hepsinin yüzündeki o alaycı ama sinir olmuş sırıtma öylece duruyordu suratlarının ortasında. “Sen istediğin kadar konuş bacım, sen bir kadınsın ve hiçbir konuda erkeklerden daha iyi olamazsın.” bakışıydı o.

Durdum mu, elbette hayır. Kadın beyni ve erkek beyninin yapısal ve işlevsel kısmını anlatmaya kalktım, daha büyük feminist ve daha büyük ukala oldum tabii. Daha fazla gülmeye başladılar, anladım ki o sinir tellerine basmıştım bir kere.

Yahu utanmasalar, “Biz doğurabilsek, sizden daha iyi doğurur bir de sızlanmayız sancım var diye.” diyecekler.

Bu feminist olmakla suçlanmak ilk kez başıma gelmiyor. Yıllaaar yıllar evvel, Hatay’da o zamanlar kimdi hatırlayamadığım Vali Bey bana nereli olduğumu sormuştu. İzmirli olduğumu söylemiştim. Ardından babamın nereli olduğunu sormuştu, ben de babamın nereli olduğunu söylemiştim. Sonra da bana “Siz ya feministsiniz ya da Musevi.” demişti. Şaşırıp neden böyle bir şey söylediğini sorduğumdaysa, “Ya feministler bunu söyler ya da Museviler. Kadından devam eder soy onlara göre.” demişti. Tepem attı! Dedim ki, “Siz benim nereli olduğumu sordunuz, babamınkini değil. Ne feministim ne de Musevi. Doğduğum büyüdüğüm yer İzmir ve ben bir İzmirliyim.”

Anlıyorum ki bir kadın kendi temel haklarını savunduğunda feminist olmakla suçlanıyor. Eğer bir parça kitap okuyup kendini geliştirebildiyse bir kadın, bu kez de okumuş kadın olmakla yaftalanıyor. “Biz bunlara hiç bulaşmayalım, hem feminist hem de okumuş kadın, hiç çekilmez.” Bunun daha şehirli versiyonunda, “zeki ve tehlikeli” diye yaftalanıyorsunuz işin garibi. Kadının kafası çalışmaya görsün, hele bir parça da endamlı ve albenisi olan bir kadınsanız vay halinize. Önce sizden aptal olmanız bekleniyor çünkü hem güzel olup hem zeki olmaya ne gerek var? Ne işimize yarayacak ki o zekâ, güzel olmak yetmiyor mu! Ayrıca size bir şey söyleyeyim mi beyler, bütün kadınlar zekidir ve bir o kadar da güzel.

Al işte yine feministlik yaptım :)