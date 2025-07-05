Günümüz Flört Dünyasında Hayatta Kalmanın 12 Yolu

Ne istediğini sen de bilmeden, sadece bir flörtüm olsun beni mutlu etsin diye düşünüyorsan bir anda aşık olup tüm gemileri yakabilirsin! 🤣 Daha sonrasında üzülmemek için kendi sınırlarını belirle. Ciddi ilişki insanı mısın, yoksa eğlenceli zaman mı geçirmek istiyorsun?