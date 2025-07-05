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Günümüz Flört Dünyasında Hayatta Kalmanın 12 Yolu

etiket Günümüz Flört Dünyasında Hayatta Kalmanın 12 Yolu

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 22:01

Flört dünyası artık düşündüğümüz kadar kolay bir evre olmayabilir! Eskiden göze göze geldiğimiz birinin bizden hoşlandığını net bir şekilde anlardık ama şimdi işler epey değişti. Dijital çağda flört etmek resmen bir IQ testi gibi... Bu kadar karmaşık olan flört dünyası için size birkaç ipucu bıraktık!

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1. Flört dünyasından beklentin ne? Onu bir belirle!

Ne istediğini sen de bilmeden, sadece bir flörtüm olsun beni mutlu etsin diye düşünüyorsan bir anda aşık olup tüm gemileri yakabilirsin! 🤣 Daha sonrasında üzülmemek için kendi sınırlarını belirle. Ciddi ilişki insanı mısın, yoksa eğlenceli zaman mı geçirmek istiyorsun?

2. Çekici ol, ama aşırı çabalamadan!

Sırf flörtüne çekici görünmek için olmadığın biri gibi davranmaya kalkma. Yoksa elbet bir gün foyan ortaya çıkar, işte o zaman geçmiş olsun! Flört dünyasında samimiyet hala kazandırıyor. Seni asıl çekici yapacak şey, kendini olduğun gibi sevdirmek...

3. Mesaj stratejini önceden belirle!

Flörtleşmenin en güzel evresi, mesajlaşmanın dibine vurulduğu o dönem olabilir. Ama bu dönemde kesinlikle flörtünüze 'okundu' atmamaya dikkat edin. Yoksa başlamadan bazı şeyler bitebilir... Mesajlaşmada denge önemlidir, arada tatlı stickerları da gönder gitsin!

4. Ghosting yapanı maziye göm!

Biri aniden ortadan kaybolarak seni ghostladıysa peşinden asla koşma! Zaten giden gitmiş, niye peşinden koşacaksın? Mesajlarına dönüş yapmayan biri için sorunu kendinde de aramıyorsun. Sana değer veren biri, ortadan kaybolmaz!

5. Dikkatli bir şekilde stalk yap yoksa kafanı taşlara vurabilirsin!

Flörtünle tatlı tatlı konuşurken merakına yenik düşüp stalklama perilerine hayır diyememen çok normal. Ama 2014 yılında paylaştığı tatil fotoğrafına yanlışlıkla like attığını düşünsene! Hayali bile korkunç. Stalk yaparken sakin ol, FBI ajanı gibi hissetmene gerek yok...

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6. İlgini belli et ama çizgiyi fazla zorlama!

Flörtleşirken ilgini karşı tarafa belli etmeden devam et demiyoruz ama bu işin biraz ince ayarı var! Tamamen ilgisiz görünmek kötü fakat sürekli 'sen de beni düşünüyor musun?' gibi sorular özellikle mesajda biraz sıkıcı olabilir. Karşı tarafı boğmadan sakin sakin ilerle!

7. İlk date yeriniz risksiz bir yerde olsun!

'İlk buluşmada ne yapılır?' diye düşünmekten kafayı yiyecek duruma geldiysen boşa telaşlandığını söyleyelim. Az riskli, keyifli ve kaçışı kolay ilk date önerisi: Kahve içmek! Eğer işler sarpa sararsa 20 dakikada kahveni içip, mekandan kaçabilirsin! 😁

8. Her şeyi kişisel algılamana gerek yok!

Flörtleşirken işler istediğin gibi gitmezse bu durumu kişiselleştirmene gerek yok! Yoksa flört dünyasında hayatta kalman çok zorlaşabilir. Herkes herkesin tipi olamaz. Nasıl sen her gördüğün kişiden etkilenmiyorsan bu karşındaki kişi için de geçerli.

9. Emoji ve sticker gönderme işini ustalıkla yap!

Emoji, flörtleştiğin kişiye daha samimi bir izlenim verebilir. Stickerları ise daha dozunda kullanmanı öneririz. Özellikle arkadaşlarına attığın her stickerı kesinlikle flörtüne göndermemelisin. Karşındaki kişiyi bunaltmadan tadında bırak!

10. Hakkında her şeyi bilmesine gerek yok!

Evet, dürüstlük güzel bir şey ama daha flört aşamasında tüm hayat hikayeni anlatmak herkes için fazla olabilir. Flört evresinde komik anılarını, seni mutlu eden şeyleri veya günlük yaşamdan küçük detayları paylaşarak daha keyifli sohbet edebilirsin.

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11. Mesajına hemen cevap vermediyse panik yapma!

Mesajı attın, 15 dakika geçti cevap yok, yarım saat, bir saat derken cevap gelmedi... Bu durumda yapman gereken ilk şey, panik yapmamak! Belki de gerçekten meşguldür. Eğer bu durumu sık sık yapıyorsa sizi umursamıyordur ama nadiren oluyorsa sadece işi vardır.

12. Flört ederken eğlenmeyi unutmayın!

Flört etmek, sıkıcı bir iş görüşmesi gibi değil aksine birini tanıma fırsatının olduğu harika bir süreç. Sürekli 'Şimdi ne demek istedi? İleride ne olacak?' gibi sorularla analiz yapmaya çalışarak kendini yorma! Eğlen ama kendini kaptırmamaya çalış...

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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