Günümüz Flört Dünyasında Hayatta Kalmanın 12 Yolu
Flört dünyası artık düşündüğümüz kadar kolay bir evre olmayabilir! Eskiden göze göze geldiğimiz birinin bizden hoşlandığını net bir şekilde anlardık ama şimdi işler epey değişti. Dijital çağda flört etmek resmen bir IQ testi gibi... Bu kadar karmaşık olan flört dünyası için size birkaç ipucu bıraktık!
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1. Flört dünyasından beklentin ne? Onu bir belirle!
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2. Çekici ol, ama aşırı çabalamadan!
3. Mesaj stratejini önceden belirle!
4. Ghosting yapanı maziye göm!
5. Dikkatli bir şekilde stalk yap yoksa kafanı taşlara vurabilirsin!
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6. İlgini belli et ama çizgiyi fazla zorlama!
7. İlk date yeriniz risksiz bir yerde olsun!
8. Her şeyi kişisel algılamana gerek yok!
9. Emoji ve sticker gönderme işini ustalıkla yap!
10. Hakkında her şeyi bilmesine gerek yok!
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11. Mesajına hemen cevap vermediyse panik yapma!
12. Flört ederken eğlenmeyi unutmayın!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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