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Günü Çok Daha Güzel Geçirmeni Sağlayacak 10 Sabah Rutini

etiket Günü Çok Daha Güzel Geçirmeni Sağlayacak 10 Sabah Rutini

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 18:01

Günün güzel geçmesini istiyorsan sabahları uygulaman gereken şeyler var. Bu içeriğimizdeki maddeleri uygula, kısa sürede her şey daha güzel bir hale gelsin!

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1. Her şeyden önemlisi güne erken uyanarak başlamakta!

Güne ne kadar erken başlarsan gün içinde o kadar fazla zamanın olur. Böylece bir şeyleri yapmak için hızlıca hareket etmene gerek kalmaz. Sakin sakin işlerini halledebilir, istediğin gibi odaklanabilirsin. Acele olmayan bir gün başlangıcı sana iyi gelecektir!

2. Bir şeyler yapmadan önce şükretmeyi de unutmamak lazım!

Güne başlamadan önce her sabah ufak bir şükretme anı yaşayabilirsin. Bunun için her sabah uyandığında hayatında olduğu için minnettar olduğun üç şeyi düşün. Böylece güne pozitif bir başlangıç yapabilirsin.

3. Uyanır uyanmaz yapman gereken bir başka şey de su içmek!

Vücudun gece boyunca su kaybediyor. Kaybedilen suyun geri kazanılması ve güne dinç bir şekilde başlamak için yapman gereken şey basit: uyanır uyanmaz bir bardak su içmek!

4. Üşenme ayağa kalk: esneme ve hafif egzersiz hareketleri yap!

Sabahları yatakta uzanıp Reels izliyorsan bu yaptığını bir an önce bırak ve esneme hareketleri ile hafif egzersiz hareketleri yap. Bu sayede kasların da senin gibi uyanır ve kan dolaşımı hızlanır. Harekete geçmekten zarar gelmez!

5. Çok üşütecek olsa bile soğuk bir duş al!

Eğer sabahları uyuşuk oluyor ve bir türlü ayılamıyorsan sabah alacağın birkaç dakikalık soğuk duş sana çok iyi gelecektir. Soğuk su kan dolaşımını hızlandırır, enerjini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Daha ne olsun!

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6. Olabildiğince sağlıklı bir kahvaltı hazırlamanı öneririz!

Dengeli ve besleyici bir kahvaltı tabağıyla güzel geçmeyecek bir gün yoktur herhalde! Böyle bir tabağı yediğinizde enerjiniz dolar ve gün boyunca yapacaklarınız için dinç bir şekilde hareket edersiniz.

7. 5-10 dakikalık bir meditasyon bile çok şeyi değiştirebilir!

Daha önce hiç meditasyon yapmadıysan bu madde sana anlamsız gelebilir. Ancak bunu denediğinde her şeyin nasıl değiştiğini göreceksin. Meditasyon yapmak içinden gelmiyorsa da sessizce oturarak 5-10 dakika geçirebilirsin. Bunu yapmak zihnini sakinleştirip odaklanmanı sağlar.

8. Meditasyon yoksa nefes alma egzersizi de iş görür!

Yukarıdaki maddede anlattıklarımızı yapmıyorsan nefes alma egzersizi yapmanı öneririz. Derin nefes alıp verdiğinde stresin azalır, zihnin sakinleşir. Böylece kendini mental açıdan çok daha iyi hissedersin.

9. Gününü planlamak stresini azaltır!

Gün içinde hiçbir problemimiz yoksa bile stres yaşayabiliyoruz. Bunun sebebi genellikle gün içinde neler yapacağımızı planlamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü günü planlamadığımızda işleri nasıl yetiştireceğimiz konusunda endişe yaşıyoruz. Günü planlamak bu yüzden en doğru kararın olabilir!

10. Kişisel bakımını da asla ihmal etme!

Kişisel bakım yalnızca cildine iyi gelmiyor. Aynı zamanda mental sağlığına da çok iyi geliyor. Sabah uyandığında yüzünü yıka, temizleme jeliyle temizle, nemlendir. Dişlerini fırçalamayı da ihmal etme!

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