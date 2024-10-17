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Günlük Hayattaki Davranışlarına Göre İlişkilerinde Ne Kadar Sabırlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Günlük Hayattaki Davranışlarına Göre İlişkilerinde Ne Kadar Sabırlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 22:01

İlişkilerinde ne kadar sabırlı olduğunun günlük hayattaki alışkanlıklarına göre açığa çıkabileceğini söylesek?

Hazırsan seni teste alalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlk olarak güne kaçta başladığını soralım!

3. Evden hiç çıkmadan geçirdiğin günler oluyor mu?

4. Bir yerden bir yere giderken hangisi ilk tercihin olur?

5. Günlük ortalama kaç saatini yatağında geçiriyorsun?

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6. Kendi kendine mi uyanıyorsun yoksa alarm mı kuruyorsun?

7. Alışverişini bizzat kendin giderek mi yapmayı seversin yoksa alacaklarını internetten mi satın alırsın?

8. Son soru! Sevdiğin birine hediye aldın ve hediyeyi vermene daha günler var. Ne yaparsın?

Hiç sabırlı değilsin!

Senin günlük hayatında olduğu gibi ilişkilerinde de sabrın yok! Karşındaki kişinin en ufak yanlışında parlıyor, sana ters bir hareketi olduğunda söylemeden asla edemiyorsun. Anlayışlı davranmak için elinden geleni yapsan da bu senin karakterinde yok!

Eh işte!

Senin sabırlı olup olamayacağın tamamen içinde bulunduğun duruma göre değişiklik gösteriyor. İlişkilerinde de aynı şekilde tabii... Sen bazı durumlarda fazlasıyla sabırlı olsan da kimi zaman aniden parlıyorsun. Karşındaki kişinin senin tersine gelmemesi gerek!

Çok sabırlısın!

Sen günlük hayatında o kadar sabırlısın ki bu senin ilişkilerine de yansıyor. Karşındaki kişinin senin sabır sınırını aşmak için şartları bayağı bir zorlaması gerekiyor. Bunu yapabilen varsa da bir tebrik etmek gerekir tabii!

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